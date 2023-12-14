Indigo का बड़ा ऐलान, Ayodhya के लिए चलाएगी फ्लाइट्स,पढ़िए पूरी खबर

Indigo का बड़ा ऐलान, Ayodhya के लिए चलाएगी फ्लाइट्स,पढ़िए पूरी खबर
दिल्ली-अयोध्या और अहमदाबाद-अयोध्या को जोड़ने वाली नई उड़ानें अयोध्या को देश के विमानन मानचित्र पर लाएंगी। अयोध्या का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, हमारी नई उड़ानें तीर्थयात्रियों के साथ-साथ अन्य पर्यटकों के लिए शहर तक पहुंच को आसान बनाएंगी। हमारा प्रयास है कि हम अपने ग्राहकों को देश भर में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करें और हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Indigo ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश के Ayodhya को अपने घरेलू मार्ग नेटवर्क में जोड़ रही है। कंपनी ने अयोध्या को अपने 86वें घरेलू डेस्टिनेशन और कुल मिलाकर 118वें डेस्टिनेशन के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। इंडिगो अपनी उड़ानों का संचालन अयोध्या में Maryada Purushottam Shriram International Airport से करेगी। कंपनी की तरफ से बताया गया है दिल्ली से अयोध्या की पहली यानि कि उद्घाटन उड़ान 30 दिसंबर, 2023 को होनी है जो दिल्ली से अयोध्या में उतरने वाली है। इसके बाद, दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ानों के लिए वाणिज्यिक परिचालन 06 जनवरी, 2024 को शुरू होगा, साथ ही जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या को जोड़ने वाली उड़ानें शुरू भी शुरू होने का ऐलान हुआ है। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। साथ ही उम्मीद है अयोध्या में हवाई यात्रा के परिचालन में भी वृद्धि होगी। इसी कड़ी में अब इंडिगो का ऐलान आया है। इन नए उड़ान मार्गों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को दिल्ली और अहमदाबाद दोनों से अयोध्या तक सीधी पहुंच प्रदान करना है। इसके साथ ही भारत और विदेशों में फैले इंडिगो के नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिगो के ग्लोबल सेल्स के हेड विनय मल्होत्रा ने बताया कि हमें इंडिगो के 86वें घरेलू डेस्टिनेशन अयोध्या से परिचालन शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
दिल्ली-अयोध्या और अहमदाबाद-अयोध्या को जोड़ने वाली नई उड़ानें अयोध्या पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि इस ऐलान के साथ ही इंडिगो को अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाला पहला वाहक होने का सम्मान भी मिलेगा। अगर तारीखों की बात करें तो दिल्ली से उद्घाटन उड़ान 30 दिसंबर, 2023 को अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद, 06 जनवरी, 2024 से दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ान के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। फिर इसके बाद 11 जनवरी, 2024 से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच त्रि-साप्ताहिक उड़ानें शुरू होंगी। विनय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि