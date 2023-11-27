कई जगह बंद रहेंगे बैंक

गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज यानी 27 नवंबर को सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल बंद रहेंगे। सोमवार को देश के अलग-अलग राज्यों में कई बैंक बंद है, हालांकि सभी राज्यों में बैंक बंद नहीं हैं। इसके अलावा आज शेयर मार्केट भी बंद रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अगरतला, आइजवाल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, तेलंगाना, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई , नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद-आंध्र प्रदेश, इंफाल, कोच्चि, पणजी, पटना, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में भी बैंक बंद रहेंगे।

अगले महीने यानी दिसंबर में देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंकों में 18 दिन कामकाज नहीं होगा। दिसंबर में 2 शनिवार और 5 रविवार के चलते टोटल 7 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के चलते अलग-अलग हिस्सों में 11 दिन और बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, दिसंबर में बैंकों की 6 दिन की हड़ताल भी रहेगी, जिस पर बैंक बंद रह सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIEBA) ने बीते दिनों ये घोषणा की थी कि वो 4 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक अलग-अलग तारीखों पर हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे में दिसंबर में 6 दिन हड़ताल के चलते अलग-अलग दिन अलग-अलग बैंकों में 6 दिन कामकाज प्रभावित रह सकता है।