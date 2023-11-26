scorecardresearch
जब लॉकडाउन मोड इनेबल होता है, तो आपका डिवाइस उस तरह काम नहीं करेगा जैसा वह आमतौर पर करता है। अटैक को रोकने के लिए कुछ ऐप्स, वेबसाइट और फिचर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 26, 2023 14:24 IST
31 अक्टूबर को सांसद महुआ मोइत्रा,शशि थरूर समेत विपक्षी दलों के कई लीडर्स और कुछ जर्नलिस्ट को एपल से एक नोटिफिकेशन मिला था
Apple जल्द ही अपने टेक्निकल एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भारत भेजेगी। यह एक्सपर्ट्स भारत में अमेरिका बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी एपल द्वारा कई अपोजिशन पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स को भेजे गए थ्रेट नोटिफिकेशंस की जांच करने वाले ऑफिशियल्स से मिलने के लिए भारत आ रहे हैं। सरकार के दो सीनियर ऑफिशियल्स ने इस बात की जानकारी दी है। 31 अक्टूबर को TMC सांसद Mahua Moitra, कांग्रेस नेता Shashi Tharoor समेत विपक्षी दलों के कई लीडर्स और कुछ जर्नलिस्ट को एपल से एक नोटिफिकेशन मिला था। इसमें कहा गया था एपल को लगता ​​​​है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एपल ID से जुड़े आईफोन को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज करने यानी हैक करने की कोशिश की जा रही है। यदि आपका डिवाइस किसी स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटैक से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो वो आपका सेंसिटिव डेटा, कम्युनिकेशन और कैमरा और माइक्रोफोन तक एक्सेस कर सकते हैं। यह संभव है कि यह एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लें। इस मामले ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी और विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया था। सरकार ने आरोप से इनकार करते हुए जांच के आदेश दिए और एपल से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

Also Read: भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री पर क्या बोले मंत्री Vaishnaw!

अब तक, भारत में एपल के प्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की है, लेकिन कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स विदेश में स्थित हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक वीजा मुद्दा था, जिसके कारण एक्सपर्ट्स को आने में देरी हुई, लेकिन इसे सुलझा लिया गया है और उनकी विजिट जल्द होनी चाहिए। एपल की वेबसाइट के अनुसार, थ्रेट नोटिफिकेशन उन यूजर्स को इन्फॉर्म और असिस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से टारगेट करने की कोशिश की गई हो। इस नोटिफिकेशन में लॉकडाउन मोड इनेबल करने समेत फोन को सिक्योर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसकी भी जानकारी दी जाती है। लॉकडाउन मोड डिवाइसेज को एक्सट्रीमली रेयर और हाइली सोफेस्टिकेटेड साइबर अटैक्स से बचाने में मदद करता है। जब लॉकडाउन मोड इनेबल होता है, तो आपका डिवाइस उस तरह काम नहीं करेगा जैसा वह आमतौर पर करता है। अटैक को रोकने के लिए कुछ ऐप्स, वेबसाइट और फिचर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है। 

