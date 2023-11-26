भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री पर क्या बोले मंत्री Vaishnaw!

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीभारतीय मोबाइल इंडस्ट्री पर क्या बोले मंत्री Vaishnaw!

सैमसंग, शाओमी, एपल, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वनप्लस सहित कई विदेशी स्मार्टफोन मेकर कंपनियां भारत में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। हाल ही में गूगल ने भी घोषणा की है कि जल्द पिक्सल फोन का प्रोडक्शन भारत में होगा। इसके बाद भारत में बिकने वाले आईफोन के साथ-साथ गूगल पिक्सल जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन भी मेड इन इंडिया होंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 26, 2023 13:49 IST
इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw

देश में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन बीते 9 साल में 20 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने 25 नवंबर को मोबाइल प्रोडक्शन की समीक्षा बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट में बताया कि मोबाइल फोन इम्पोर्ट करने पर भारत की निर्भरता अब काफी हद तक कम हो गई है। 2014 में भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री 78% इम्पोर्ट पर निर्भर थी। यानी देश में 78% मोबाइल बाहर से खरीदना पड़ता था। उन्होंने बताया कि 2023 में भारत में बिकने वाले 99.2% फोन पर 'Made In India' की बेजिंग है। देश में जुलाई-सितंबर क्वार्टर में 4.3 करोड़ स्मार्टफोन बेचे गए। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस के मुताबिक, सैमसंग दूसरी तिमाही में 18% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर रही है। इस दौरान कंपनी ने इंडियन मार्केट में 79 लाख स्मार्टफोन बेचे।

DDA Housing Scheme: डीडीए की आवासीय योजना में पहले दिन 500 फ्लैट बुक, 31 मार्च तक की जा सकती है बुकिंग

वहीं, शाओमी ने पिछले क्वार्टर में 76 लाख स्मार्टफोन की थोक बिक्री की और मार्केट शेयर के लिहाज से दूसरे स्थान पर रही। वहीं, 72 लाख स्मार्टफोन की बिक्री के साथ वीवो तीसरे, रियलमी (58 लाख थोक बिक्री) चौथे और ओप्पो (44 लाख थोक बिक्री) पांचवे स्थान पर रही है। पिछले क्वार्टर में मोबाइल कंपनियों ने मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए 5G स्मार्टफोन लांच किए हैं, जिससे एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ रही है। इसमें सैमसंग की S23 सीरीज और एपल के आइफोन-14 और आइफोन-13 पर मिलने वाले आफर्स का योगदान रहा है। सैमसंग, शाओमी, एपल, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वनप्लस सहित कई विदेशी स्मार्टफोन मेकर कंपनियां भारत में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। हाल ही में गूगल ने भी घोषणा की है कि जल्द पिक्सल फोन का प्रोडक्शन भारत में होगा। इसके बाद भारत में बिकने वाले आईफोन के साथ-साथ गूगल पिक्सल जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन भी मेड इन इंडिया होंगे। 

Nov 26, 2023