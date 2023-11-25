scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारDDA Housing Scheme: डीडीए की आवासीय योजना में पहले दिन 500 फ्लैट बुक, 31 मार्च तक की जा सकती है बुकिंग

DDA Housing Scheme: डीडीए की आवासीय योजना में पहले दिन 500 फ्लैट बुक, 31 मार्च तक की जा सकती है बुकिंग

योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से ही फ्लैट बुक किए जा रहे है। डीडीए के ज्यादातर फ्लैट द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला में हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 25, 2023 14:53 IST
DDA की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना की शुक्रवार को लॉन्च हो गई है
DDA की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना की शुक्रवार को लॉन्च हो गई है

DDA की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना की शुक्रवार को लॉन्च हो गई है। इस योजना के तहत पहले दिन करीब 500 फ्लैटों की बुकिंग हुई, जबकि डीडीए ने इस योजना में विभिन्न श्रेणी के 30 हजार से अधिक फ्लैट शामिल किए है। इस योजना के तहत अगले साल 31 मार्च तक बुकिंग की जा सकती है।

advertisement

Also Read: Delhi में मकान खरीदने का शानदार मौका, DDA की हाउसिंग स्कीम में आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

डीडीए के अनुसार शुक्रवार को देर शाम तक उसकी सबसे बड़ी आवासीय योजना के तहत लोगों ने करीब 500 फ्लैट बुक कराए। योजना के नए नियम के तहत वह लोग भी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास पहले से भी 67 वर्ग मीटर या इससे छोटे आकार का फ्लैट या प्लॉट है। योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से ही फ्लैट बुक किए जा रहे है। डीडीए के ज्यादातर फ्लैट द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला में हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 25, 2023