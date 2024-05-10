scorecardresearch
Bank of Baroda Results: शुद्ध लाभ बढ़कर 4,886 करोड़ रुपये हुआ

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में GNPA 1.5% घटकर 31,833,63 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 32,317.56 करोड़ रुपये थी। शुद्ध एन.पी.ए. तिमाही दर तिमाही 7,208.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,213.34 करोड़ रुपये हो गया।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 10, 2024 18:56 IST
बीएसई पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 5.36% गिरकर 248.55 रुपये पर आ गए।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 4,886.49 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया। जो एक साल पहले की समान तिमाही के 4,775.33 करोड़ रुपये से 2.3% अधिक है।
 

बीएसई पर Bank of Baroda के शेयर 5.36% गिरकर 248.55 रुपये पर आ गए। चौथी तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के 3.79% से घटकर 2.92%  रह गईं। शुद्ध NPA साल-दर-साल आधार पर 0.89% से घटकर 0.68% हो गया।

वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 2.3% बढ़कर 11,793 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 11,525 करोड़ रुपये थी। वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) क्रमिक रूप से 17 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के 3.10% से वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 3.27% हो गया। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में GNPA 1.5% घटकर 31,833,63 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 32,317.56 करोड़ रुपये थी। शुद्ध एन.पी.ए. तिमाही दर तिमाही 7,208.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,213.34 करोड़ रुपये हो गया।

शुद्ध लाभ मार्जिन

मार्च 2023 तिमाही में 16.29% के मुकाबले शुद्ध लाभ मार्जिन Q4 में घटकर 14.47% हो गया।बैंकिंग स्टॉक ने एक साल में 43.01% की बढ़त हासिल की है और इस साल 9.11% की बढ़त दर्ज की है। बीएसई पर बैंक के कुल 17.78 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 46.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

