scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबार1 May को बैंक बंद: क्या कल बैंक बंद रहेंगे?

1 May को बैंक बंद: क्या कल बैंक बंद रहेंगे?

कुछ राज्यों में मई दिवस के लिए बैंक बंद रहते हैं। 1 मई को मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि मज़दूरों और मज़दूर आंदोलन के योगदान का सम्मान किया जा सके। यह दिन मज़दूरों के अधिकारों और उपलब्धियों को पहचानने और उचित मज़दूरी, बेहतर काम करने की स्थिति और सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्षों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 30, 2024 13:28 IST
भारत समेत कई देशों में 1 मई को मजदूर दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहते हैं
भारत समेत कई देशों में 1 मई को मजदूर दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहते हैं

1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। यह दिवस भारत में महाराष्ट्र राज्य के गठन के सम्मान में मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस 1960 में उस दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद आधिकारिक तौर पर राज्य का गठन किया गया था।

advertisement

मई दिवस के लिए बैंक बंद

कुछ राज्यों में मई दिवस के लिए बैंक बंद रहते हैं। 1 मई को मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि मज़दूरों और मज़दूर आंदोलन के योगदान का सम्मान किया जा सके। यह दिन मज़दूरों के अधिकारों और उपलब्धियों को पहचानने और उचित मज़दूरी, बेहतर काम करने की स्थिति और सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्षों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।

Also Read: May 2024 में शेयर बाजार की छुट्टियां, NSE, BSE इन दिनों बंद रहेंगे

भारत समेत कई देशों में बैंक बंद

भारत समेत कई देशों में 1 मई को मजदूर दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, केरल, बंगाल, गोवा और बिहार में कल बैंक बंद रहेंगे।

आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, तिरुवनंतपुरम, पटना, पणजी, नागपुर, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, इम्फाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, बेलापुर में बैंक महाराष्ट्र दिवस/मई दिवस (श्रम दिवस) के लिए बंद रहेंगे।

भारत में मजदूर दिवस

भारत में मजदूर दिवस विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। हिन्दी में इसे कामगार दिन के नाम से जाना जाता है; कन्नड़ में इसे कार्मिकरा दिनाचरणे के नाम से जाना जाता है; तेलुगु में इसे कर्मिका दिनोत्सवम कहा जाता है; मराठी में यह कामगार दिवस है; तमिल में इसे उज़हैपालर धिनम कहा जाता है; मलयालम में इसे थोझिलाली दिनम के नाम से जाना जाता है, और बंगाली में इसे श्रोमिक दिबोश के नाम से जाना जाता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 30, 2024