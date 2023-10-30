scorecardresearch
AU Small Fianance Bank ने पेश किया Planet First - Au Green Fixed Deposit

ग्राहक इस स्‍कीम में ऐसी अवधि चुन सकते हैं जो उनके वित्तीय लक्ष्‍य पूरे करने के अनुरूप हों। इस स्‍कीम में 2 साल की सबसे छोटी अवधि है और इसके अलावा लंबी अवधि के लिए निवेश के भी विकल्प हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 30, 2023 10:17 IST
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने अपना पहला ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पेश किया है

भारत के लीडिंग स्‍माल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने अपना पहला ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पेश किया है, जिसे प्लैनेट फर्स्ट - एयू ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट (Planet First – AU Green Fixed Deposit) का नाम दिया गया है। इसे रिन्यूबल और सौर ऊर्जा (सोलर पावर) व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन सहित ग्रीन प्रोजेक्‍ट्स को सपोर्ट देने के लिए अपना पैसा निवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इसे उन निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने पैसे को इको-फ्रेंडली परियोजनाओं को सपोर्ट करने के लिए लगाना चाहते हैं। 

द प्लैनेट फर्स्ट - एयू ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट में कम से कम 5000 रुपये से निवेश किया जा सकता है और यह 8.50 फीसदी सालाना तक की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है। इस नई पेशकश के तहत एयू एसएफबी के मौजूदा और नए दोनों तरह के ग्राहक वीडियो बैंकिंग के जरिए, AU 0101 ऐप के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए या अपनी निकटतम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखाओं में जाकर आसानी से ग्रीन एफडी में निवेश कर सकते हैं। ग्रीन एफडी अक्टूबर के आखिरी बुधवार को लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन को सस्टेनेबिलिटी डे (Sustainability Day) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

एयू ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट में कम से कम 5000 रुपये से निवेश किया जा सकता है

ग्राहक इस स्‍कीम में ऐसी अवधि चुन सकते हैं जो उनके वित्तीय लक्ष्‍य पूरे करने के अनुरूप हों। इस स्‍कीम में 2 साल की सबसे छोटी अवधि है और इसके अलावा लंबी अवधि के लिए निवेश के भी विकल्प हैं। प्लैनेट फर्स्ट - एयू ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट ग्राहकों को उनके कैश फ्लो को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद करने के लिए मंथली, तिमाही और कम्युलेटिव (मैच्‍योरिटी पर) सहित अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट या ब्याज भुगतान के विकल्प प्रदान करता है।

