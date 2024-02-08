100 Billion Dollar Club में Ambani-Adani कितने नंबर पर ?

Gautam Adani एक बार फिर 100 Billion Dollar से ज्यादा की नेटवर्थ वाले लोगों के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद इस क्लब में लौटने में गौतम अडाणी को एक साल लग गया है।

बिलेनियर्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंचे अडाणी

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, आज गौतम अडाणी की नेटवर्थ 2.73 बिलियन डॉलर बढ़कर 101 बिलियन डॉलर हो गई है। इसके साथ ही वे ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

बिलेनियर्स की लिस्ट में 11वें नंबर पर अंबानी

गौतम अडाणी के अलावा इस लिस्ट के टॉप-15 में शामिल मुकेश अंबानी दूसरे भारतीय हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 1.01 बिलियन डॉलर बढ़कर 108 बिलियन डॉलर हो गई है। वे बिलेनियर्स की लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं।

एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी

वहीं 205 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मस्क के बाद 196 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस दूसरे और 186 बिलियन डॉलर की वेल्थ के साथ बर्नार्ड अरनॉल्ट तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।