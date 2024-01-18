Apple ने Bengaluru में खोला नया ऑफिस, एक साथ काम कर सकते हैं 1,200 कर्मचारी
एप्पल की आईफोन पिछले साल सैमसंग को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोबाइल सीरीज बन गई थी। 2010 के बाद ये पहली बार था, जब एप्पल ने सैमसंग को इस मामले में पीछे छोड़ा हो।
अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी Apple ने कर्नाटक के Bengaluru में अपना एक नया ऑफिस ओपन किया है। कंपनी का यह ऑफिस शहर के सेंटर में मिन्सक स्क्वायर पर स्थित है, जो 100 % रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा।
15 फ्लोर के इस ऑफिस में काम कर सकते हैं 1,200 एम्प्लॉइज
एप्पल के इस ऑफिस में टोटल 15 फ्लोर हैं। जिसमें 1,200 एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। इस ऑफिस में लैब स्पेस, कोलैबोरेशन एंड वेलनेस एरिया और कैफे मैक भी है। इसके अलावा इसमें 740 कारों के लिए पार्किंग स्पेस भी बनाया गया है।
चिन्नास्वामी स्टेडियम और कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से नजदीक है यह ऑफिस
इस ऑफिस के नजदीक विधान सौध (विधान सभा), हाई कोर्ट, सेंट्रल लाइब्रेरी, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम और बेंगलुरु के सबसे बड़े ग्रीन पार्क में से एक जैसी ऐतिहासिक इमारतें और स्थान हैं। कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से इस ऑफिस के करीब होने का मतलब है कि एम्प्लॉइज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से अवेलेबल है।
नए ऑफिस के साथ भारत में विस्तार करने के लिए रोमांचित: एप्पल
एप्पल ने कहा, 'बेंगलुरु के केंद्र में अपने नए ऑफिस के साथ भारत में विस्तार करने के लिए रोमांचित है। यह गतिशील शहर पहले से ही हमारी कई प्रतिभाशाली टीमों का घर है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, कस्टमर सपोर्ट और कई टीमें शामिल हैं। यह नया ऑफिस भी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह हमारी टीमों के लिए कोलैबोरेशन करने का एक अद्भुत स्थान है।
ऑफिस से एपल की टीमें कंपनी के बिजनेस की वाइड रेंज में काम करेंगी
बेंगलुरु ऑफिस से एप्पल की टीमें कंपनी के बिजनेस की एक वाइड रेंज में काम करेंगी। जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विसेस, IS&T, ऑपरेशंस, कस्टमर सपोर्ट और कंपनी के अन्य कई बिजनेस शामिल हैं।
Also Read: Samsung Galaxy S24 Series AI फीचर्स के साथ लॉन्च
ऑफिस को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है
ऑफिस को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, यह 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। इसके साथ एप्पल का लक्ष्य एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल डिजाइन (LEED) प्लैटिनम रेटिंग (हाईएस्ट लेवल ऑफ LEED सर्टिफिकेशन) में लिडरशिप हासिल करना है।
भारत में कंपनी के ऑफिस मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम में भी हैं
एप्पल 2020 से अपने कॉर्पोरेट ऑपरेशंस के लिए कार्बन न्यूट्रल रहा है। इतना ही नहीं एप्पल 2018 से 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके सभी एप्पल ऑफिसों को चला रहा है। भारत में कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम में भी हैं।
भारत में बढ़ रही आईफोन की असेंबलिंग
भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोगुनी होने से एप्पल ने यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आईफोन असेंबल किए हैं। अभी भारत में एप्पल के 3000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, ये वर्कफोर्स भारत में 2 नए फिजिकल स्टोर्स ओपन होने के बाद बढ़ी है।
एप्पल ने 2023 में सैमसंग को पीछे छोड़ा
एप्पल की आईफोन पिछले साल सैमसंग को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोबाइल सीरीज बन गई थी। 2010 के बाद ये पहली बार था, जब एप्पल ने सैमसंग को इस मामले में पीछे छोड़ा हो। एडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल ने 200 करोड़ 35 लाख के लगभग शिपमेंट की थीं।