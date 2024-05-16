Jet Airways के फाउंडर Naresh Goyal की पत्नी Anita Goyal का निधन, Mumbai में ली आखिरी सांस

scorecardresearch
अनीता गोयल जेट एयरवेज के ऑपरेशन्स से जुड़ी हुई थीं और वह एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थीं। 2015 में वह नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गईं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनी रही थीं।

New Delhi ,UPDATED: May 16, 2024 11:40 IST
Jet Airways के फाउंडर Naresh Goyal की पत्नी Anita Goyal का Mumbai में निधन हो गया है। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। इलाज के दौरान गुरुवार को तड़के 3 बजे उन्होंने मुंबई के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अनीता गोयल का अंतिम संस्कार आज दिन में मुंबई में ही किया जाएगा। 6 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नरेश गोयल को मेडिकल और मानवीय आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। गोयल फैमिली में अनीता गोयल के बाद उनके पति और दो बच्चे नम्रता और निवान गोयल हैं। नरेश गोयल भी कैंसर से पीड़ित हैं। 

जेट एयरवेज के ऑपरेशन्स से जुड़ी हुई थीं अनीता गोयल 

अनीता गोयल जेट एयरवेज के ऑपरेशन्स से जुड़ी हुई थीं और वह एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थीं। 2015 में वह नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गईं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनी रही थीं। 

अनीता गोयल भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थीं आरोपी

नवंबर 2023 में ED ने गोयल की पत्नी अनीता को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। हालांकि, उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी थी।

कोर्ट में रोने लगे थे नरेश गोयल

इस साल 6 जनवरी को अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान गोयल मुंबई के PLMA स्पेशल कोर्ट में रोने लगे थे। तब उन्होंने कोर्ट से कहा, 'मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं। मुझे अपनी पत्नी की कमी बहुत खलती है। वह कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। 

अप्रैल 2019 से बंद है जेट एयरवेज

जेट एयरवेज एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस में से एक थी और एयरलाइन को साउथ एशियाई देशों की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन का दर्जा हासिल था। फिर कर्ज में दबे होने के कारण जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड (संचालन बंद) हो गई थी। उस वक्त जेट एयरवेज पर केनरा बैंक का 538.62 करोड़ रुपए का लोन बकाया था। जेट एयरवेज ने 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन लिया था। तीन साल बाद 2021 में केनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि जेट ने अपने से जुड़ी कंपनियों यानी 'रिलेटेड कंपनियों' को 1,410.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसा कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया गया। गोयल परिवार पर आरोप लगा कि उनके पर्सनल खर्च- जैसे स्टाफ की सैलरी, फोन बिल और व्हीकल एक्सपेंस, सब जेट एयरवेज के अकाउंट से ही होते थे।

