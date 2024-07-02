scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारAnant Ambani और Radhika Merchant की शादी - ट्रेडिशन  और मॉडर्निटी  का जबरदस्त  मिश्रण जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी देगा बढ़ावा

Anant Ambani और Radhika Merchant की शादी - ट्रेडिशन  और मॉडर्निटी  का जबरदस्त  मिश्रण जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी देगा बढ़ावा

अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी के सेलिब्रेशन में मॉडर्निटी का बहुत ही सहजता से पारम्परिक मिश्रण भी किया गया है जिसने दुनिआभर के लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है।

Advertisement
Rishikesh Pathak
Rishikesh Pathak
New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2024 19:11 IST
Anant Ambani और Radhika Merchant
Anant Ambani और Radhika Merchant


अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी के सेलिब्रेशन में मॉडर्निटी का बहुत ही सहजता से पारम्परिक मिश्रण भी किया गया है जिसने दुनिआभर के लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है।  गुजरात के वाइब्रेंट सिटी  जामनगर में शादी से पहले का सेलिब्रेशन  शुरू हो चुका है, जो अंबानी परिवार का  उनके विरासत से गहरे जुड़ाव को बखूबी दर्शाता है। जहाँ एक तरफ  इस कार्यक्रम ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया। वहीँ दूसरी तरफ  इटली में एक शानदार अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर एक और उत्सव मनाया गया, जिसने वैश्विक दर्शकों का ध्यान अपनी और कर्षित किया और आधुनिक अपव्यय का उदाहरण दिया। सेटिंग्स का यह संयोजन परंपरा और कंटेम्प्ररी लक्सरी  के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को उजागर करता है जो पूरी शादी को परिभाषित करता है।

advertisement

ग्रैंड सेलिब्रेशन

अतिथि सूची में वैश्विक स्तर की दिग्गज हस्तियाँ शामिल थीं, जिसमें मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और रिहाना जैसे व्यापार, प्रौद्योगिकी और मनोरंजन जगत के दिग्गज शामिल थे, साथ ही भारतीय फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियाँ भी शामिल थीं। इन उपस्थित लोगों ने शादी को सांस्कृतिक मिश्रण में बदल दिया, जिसने वास्तव में अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस जोड़े के एक होने को सेलिब्रेट किया। मनोरंजन भी उतना ही विविध था, जिसमें कैटी पेरी, द बैकस्ट्रीट बॉयज़ और एकॉन जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों के परफॉरमेंस के साथ-साथ भारतीय कलाकार दिलजीत दोसांझ, अरिजीत सिंह और लकी अली भी शामिल थे।

Also Read: Amazon Sale Date 2024: अमेज़न प्राइम डे 2024 सेल भारत में जुलाई में लाइव होगी

इतना ही नहीं, इस भव्य आयोजन ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। शादी से पहले के सेलिब्रेशन ने अकेले ही छह महीने में 100,000 से ज़्यादा नौकरियाँ अर्जित कीं, जिनमें शेफ़ और ड्राइवर से लेकर डेकोरेटर और कारीगर तक की भूमिकाएँ शामिल थीं। रोज़गार के इस प्रवाह ने स्थानीय व्यवसायों को मज़बूत किया है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिला है। रोज़गार के अवसरों में वृद्धि इस बात को दोहराती है कि हाई-प्रोफ़ाइल समारोह स्थानीय समुदायों पर किस तरह के परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं।

टूरिज़म को भी बढ़ावा 

इस शादी ने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है, जामनगर, राजकोट और आस-पास के इलाकों में लगातार तीन महीनों तक 200 से ज़्यादा होटल की ऑक्युपेन्सी बढ़ा दी है । जिसने न सिर्फ आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा दिया है, बल्कि जामनगर को सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के गंतव्य के रूप में वैश्विक मानचित्र पर भी जगह दिलाई है।

 

शादी की जोर-शोर से तैयारियां शुरू हैं

इसके अलावा, इस शादी ने बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी है। 500 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का विकास और मरम्मत की गई है, जिससे सुगम और कुशल परिवहन सुनिश्चित हुआ है। ताज़े पौधों और फूलों सहित बागवानी संवर्द्धन ने शहर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाया है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्धनों में से एक है भगवान की घाटी, 22 मंदिरों वाला एक परिसर जो प्राचीन भारत की भावना और शैली को दर्शाता है। यह सांस्कृतिक स्थल न केवल क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध करता है, बल्कि पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है।

शादी पर सबकी नजरें

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी ने दुनिया का ध्यान खींचा है और भारत की वैश्विक उपस्थिति, अर्थव्यवस्था और स्थानीय बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा दिया है। हज़ारों नौकरियाँ पैदा करके, पर्यटन को बढ़ावा देकर और जामनगर के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर, यह आयोजन हाई-प्रोफ़ाइल समारोहों के सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का उदाहरण है। यह भव्य आयोजन, परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है, यह दर्शाता है कि इस तरह की शादियाँ कैसे व्यापक आर्थिक और सामाजिक लाभ ला सकती हैं।

advertisement

इस भव्य आयोजन की प्री-वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत 29 फरवरी से हो चुकी है। अनंत-राधिका को नई जिंदगी की शुरुआत की बधाई देने के लिए देश-विदेश के मेहमान जामनगर पहुंच चुके है.।हालांकि, दोनों की शादी 12 जुलाई को होगी। इस प्री-वेडिंग बैश और कपल की शादी 2024 का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 2, 2024