Amazon Sale Date 2024: अमेज़न प्राइम डे 2024 सेल भारत में जुलाई में लाइव होगी

प्राइम डे पर केवल प्राइम मेंबर्स ही इन बेहतरीन डील्स, नए लॉन्च और मनोरंजन ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। Amazon Prime मेंबरशिप 1 मिलियन से ज़्यादा उत्पादों पर उसी दिन डिलीवरी और 4 मिलियन से ज़्यादा उत्पादों पर एक दिन में डिलीवरी, को-ब्रांडेड ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी पर अनलिमिटेड 5 प्रतिशत कैशबैक और डील्स और शॉपिंग इवेंट्स तक जल्दी पहुँच जैसे लाभ भी प्रदान करती है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 2, 2024 13:51 IST
Amazon ने भारत में प्राइम डे सेल की तारीखों की पुष्टि कर दी है

Amazon ने भारत में Prime Day Sale की तारीखों की पुष्टि कर दी है। ई-कॉमर्स दिग्गज ने घोषणा की है कि वह 20 और 21 जुलाई को सेल आयोजित करेगा। इस सेल में प्राइम मेंबर्स को शानदार डील्स, बड़ी बचत और रोमांचक नए उत्पाद लॉन्च मिलेंगे। इस दो दिवसीय इवेंट के दौरान, सदस्य शीर्ष वैश्विक ब्रांडों, भारतीय ब्रांडों और छोटे व्यवसायों के उत्पादों पर विशेष छूट का आनंद ले सकते हैं। 
इंटेल, सैमसंग, वनप्लस और अन्य सहित 450 से अधिक ब्रांडों के नए लॉन्च तक पहुंच के साथ-साथ हजारों उत्पादों पर सौदों की अपेक्षा करें।

प्राइम मेंबर्स

प्राइम मेंबर्स ICICI बैंक और SBI क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर विशेष ऑफ़र के साथ महत्वपूर्ण बचत की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें 10% की बचत और EMI ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त छूट शामिल है। Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जो आजीवन मुफ़्त है, प्राइम मेंबर्स के लिए 5% कैशबैक और गैर-सदस्यों के लिए 3% कैशबैक प्रदान करता है। प्राइम डे के लिए, सभी ग्राहकों को अतिरिक्त 5% तत्काल छूट मिलती है। Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप करने वाले नए प्राइम मेंबर्स को 2,500 रुपये तक का वेलकम रिवॉर्ड मिल सकता है, जबकि गैर-प्राइम मेंबर्स को 2,000 रुपये तक का रिवॉर्ड और 3 महीने की प्राइम मेंबरशिप मुफ़्त मिल सकती है।

विशेष प्राइम सदस्यता लाभ

प्राइम डे पर केवल प्राइम मेंबर्स ही इन बेहतरीन डील्स, नए लॉन्च और मनोरंजन ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। Amazon Prime मेंबरशिप 1 मिलियन से ज़्यादा उत्पादों पर उसी दिन डिलीवरी और 4 मिलियन से ज़्यादा उत्पादों पर एक दिन में डिलीवरी, को-ब्रांडेड ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी पर अनलिमिटेड 5 प्रतिशत कैशबैक और डील्स और शॉपिंग इवेंट्स तक जल्दी पहुँच जैसे लाभ भी प्रदान करती है। सदस्यों को प्राइम रीडिंग के साथ ई-बुक्स, मैगज़ीन और कॉमिक्स के रोटेटिंग सिलेक्शन तक पहुँच मिलती है, साथ ही प्राइम गेमिंग के साथ हर महीने मुफ़्त इन-गेम कंटेंट और लाभ भी मिलते हैं।

