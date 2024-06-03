scorecardresearch
NewsकारोबारAmul: अमूल दूध आज से 2 रुपए महंगा, 15 महीने बाद बढ़े दाम

Amul: अमूल दूध आज से 2 रुपए महंगा, 15 महीने बाद बढ़े दाम

अमूल ने दूध की कीमतों में 15 महीने बाद बढ़ोतरी की है। इससे पहले फरवरी 2023 में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने कहा था कि, 'पिछले साल की तुलना में पशु चारे की कीमत ही करीब 20% बढ़ चुकी है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 3, 2024 10:51 IST
अमूल ने दूध की कीमतों में 15 महीने बाद बढ़ोतरी
Amul दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात को-Operative Milk Marketing Federation(GCMMF) ने कहा है कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दूध की आज सुबह से लागू हो गई हैं। फेडरेशन ने रविवार (2 जून) को लेटर जारी कर बताया कि, ऑपरेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का मतलब ये है कि MRP में 3-4% की इजाफा होगा। बताया गया कि, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण हमारी मेंबर यूनियनों ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 6-8% की बढ़ोतरी की है। अमूल उपभोक्ताओं की ओर से भुगतान किए गए प्रत्येक रुपए में से लगभग 80 पैसा दूध उत्पादकों को देता है।

पिछली बार फरवरी-2023 में बढ़ाए थे दाम

अमूल ने दूध की कीमतों में 15 महीने बाद बढ़ोतरी की है। इससे पहले फरवरी 2023 में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने कहा था कि, 'पिछले साल की तुलना में पशु चारे की कीमत ही करीब 20% बढ़ चुकी है। इनपुट लागत में बढ़ने के कारण हमारी मेंबर यूनियन ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में 2022 की तुलना में 8-9% की बढ़ोतरी की है।

