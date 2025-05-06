Gold, Silver Price Today: MCX पर ₹1600 बढ़ा सोने का भाव! जानिए आपके शहर में क्या है रिटेल कीमतें?
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट कीमतें।
Gold Silver Rates Today : मंगलवार 06 मई को सोने और चांदी की कीमतों में में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सुबह 11:48 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार की कीमतें आज लगातार दूसरे दिन बढ़ी हैं।
सुबह 11:48 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 1.78% चढ़कर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 2.33% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है।
MCX पर सुबह 11:44 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 1685 रुपये की तेजी के साथ 96334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 2199 रुपये चढ़कर 96623 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।
सोने और चांदी के वायदा कारोबार में तीखे तेवर के बाद यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का रिटेल प्राइस क्या है?
क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,761 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,767 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,913 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,809 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,765 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,775 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,922 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,785 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।