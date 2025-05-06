Gold, Silver Price Today: MCX पर ₹1600 बढ़ा सोने का भाव! जानिए आपके शहर में क्या है रिटेल कीमतें?

Gold Silver Rates Today : मंगलवार 06 मई को सोने और चांदी की कीमतों में में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सुबह 11:48 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार की कीमतें आज लगातार दूसरे दिन बढ़ी हैं।

सुबह 11:48 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 1.78% चढ़कर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 2.33% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है।

MCX पर सुबह 11:44 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 1685 रुपये की तेजी के साथ 96334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 2199 रुपये चढ़कर 96623 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।

सोने और चांदी के वायदा कारोबार में तीखे तेवर के बाद यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का रिटेल प्राइस क्या है?

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?