PM मोदी के यात्रा से पहले अमेरिका का बड़ा कदम, ग्रीन कार्ड चाहने वाले को मिलेगा राहत

अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की ओर से रोजगार प्राधिकार दस्तावेज (ईएडी) के लिए प्रारंभिक और नवीकरण आवेदनों के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में जारी दिशानिर्देश से उन हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है जो ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाइडन प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले बड़ा एलान किया है।

New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2023 20:42 IST
अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (USCIS) की ओर से रोजगार प्राधिकार दस्तावेज (EAD) के लिए प्रारंभिक और नवीकरण आवेदनों के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में जारी दिशानिर्देश से उन हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है जो ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। Biden प्रशासन ने प्रधानमंत्री Narendra Modi की America यात्रा से कुछ दिन पहले बड़ा एलान किया है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए पात्रता मानदंडों पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर नियमों में ढील दी है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जों बाइडन और Jill Biden के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे राष्ट्रपति बाइडन और जिल 22 जून को राजकीय रात्रिभोज में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे।

इसी दिन PM Modi को Congress के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (USCIS) की ओर से रोजगार प्राधिकार दस्तावेज (EAD) के लिए प्रारंभिक और नवीकरण आवेदनों के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में जारी दिशानिर्देश से उन हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है जो ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

Green Card जिसे आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है, एक दस्तावेज है जो अमेरिका में अप्रवासियों को सबूत के रूप में जारी किया जाता है कि धारक को स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। आव्रजन कानून में हर साल लगभग 140,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। हालांकि, उनमें से केवल 07% ग्रीन कार्ड सालाना एक ही देश के व्यक्तियों को जारी किए जा सकते हैं।

