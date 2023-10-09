Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल: Samsung Galaxy Z Flip4 मिल रही है बड़ी छूट

Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान, Samsung Galaxy Z Flip4 भारी छूट के साथ उपलब्ध है। भारत में 89,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोल्डेबल स्मार्टफोन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 25,500 रुपये की छूट के साथ बिक रहा है। अगर आप इस डील को लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है।

Samsung Galaxy Z Flip4 अमेज़न पर 89,999 रुपये से कम होकर 79,999 रुपये की कीमत पर बिक रहा है। खरीददारों को खरीदारी पर 8,500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा, ग्राहक SBI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इससे प्रभावी कीमत घटकर 64,499 रुपये हो जाएगी। कुल मिलाकर, फोल्डेबल फोन अमेज़न पर 25,500 रुपये की छूट पर बिक रहा है। इसके अलावा Amazon आपके पुराने स्मार्टफोन पर 50,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है।

मोटो रेज़र 40 पर डिस्काउंट

Samsung Galaxy Z Flip4 के अलावा, चल रही बिक्री के दौरान Motorola रेज़र 40 भी छूट पर उपलब्ध है। 59,999 रुपये में लॉन्च हुआ मोटोरोला रेज़र 40 फ्लिप फोन वर्तमान में अमेज़न पर 49,999 रुपये में सूचीबद्ध है। खरीदार एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,250 रुपये की तत्काल छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर खरीदार इसे लॉन्च कीमत से करीब 15,000 रुपये कम में खरीद पाएंगे। इस फोल्डेबल स्मार्टफोन पर खरीदार अपने पुराने हैंडसेट पर 47,499 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी Z Flip5

जो लोग नवीनतम गैलेक्सी Z Flip5 खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे फोल्डेबल फोन पर 7,000 रुपये की तत्काल छूट पा सकते हैं, जिससे कीमत घटकर 92,999 रुपये हो जाएगी। इसे 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। खरीदार अपने पुराने फोन पर 60,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं।

इसके अलावा iPhone 13, iPhone 14 और iPhone 12 भी Flipkart और Amazon पर भारी छूट पर उपलब्ध हैं। Google Pixel 7, iQOO Z7 Pro, नथिंग फोन (2) जैसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी छूट और ऑफर पर उपलब्ध हैं।

सेल के दौरान अमेज़न 33,000 रुपये तक का 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। फ्लिपकार्ट आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत की तत्काल छूट दे रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल भारत में 15 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है।