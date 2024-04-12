scorecardresearch
NewsकारोबारAmar Singh Chamkila Review: कैसी है अमर सिंह चमकीला मूवी, क्या देखने लायक है

Amar Singh Chamkila Review: कैसी है अमर सिंह चमकीला मूवी, क्या देखने लायक है

फिल्म में 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौरान चमकीला के जीवन और करियर पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाया गया है। फिल्म की सफलता का श्रेय सिर्फ़ इसकी स्क्रिप्ट को ही नहीं बल्कि इसके संगीत और अभिनय को भी जाता है।

New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2024 13:54 IST
Imtiaz Ali एक और फिल्म लेकर आए हैं। इस फिल्म में Diljit Dosanjh रहस्यमय पंजाबी लोक गायक Chamkila की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और साथ में उनके साथ Parineeti Chopra भी हैं।

'अमर सिंह चमकीला' 

'अमर सिंह चमकीला' फिल्म में 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौरान चमकीला के जीवन और करियर पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाया गया है। फिल्म की सफलता का श्रेय सिर्फ़ इसकी स्क्रिप्ट को ही नहीं बल्कि इसके संगीत और अभिनय को भी जाता है। दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला की भूमिका में शानदार अभिनय किया है। अमर सिंह चमकीला का किरदार एक ऐसे गायक का था जो उच्च समाज से नहीं था लेकिन अपने लोक गीतों के जरिए पंजाब के गांव की आवाज़ बना और यही वजह है कि एक पिछड़ी जाति के इस गायक को समाज हज्म नहीं कर पाया और महज 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई।

