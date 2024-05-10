Akshay Tritiya 2024: डिजिटल सोना या सोने के आभूषण। कौन सा विकल्प बेहतर?
फिनटेक प्लेटफॉर्म अब डिजिटल सोना खरीदने का विकल्प प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक सोने की खरीद का एक विकल्प है। इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफओएफ जैसे विकल्प शामिल हैं, जहां 1 रुपये से भी कम कीमत पर डिजिटल गोल्ड खरीदने का विकल्प उपलब्ध है।
समृद्धि का प्रतीक अक्षय तृतीया का त्योहार फिर आ गया है और इसके साथ ही सोना खरीदने की परम्परा भी शुरू हो गई है।हाल के दिनों में, फिजिकल सोने के आभूषणों की पारंपरिक खरीद के साथ-साथ, डिजिटल सोने में निवेश का विकल्प भी उपलब्ध हो गया है।
डिजिटल सोना खरीदने का विकल्प
अक्षय तृतीया पर डिजिटल सोने में निवेश
तो, सवाल यह उठता है कि क्या आपको इस अक्षय तृतीया पर डिजिटल सोने में निवेश करना चाहिए या सोने के आभूषणों के शाश्वत आकर्षण के साथ बने रहना चाहिए? डिजिटल गोल्ड में निवेश करना मुद्रास्फीति और बाजार में उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक स्थिर बचाव के रूप में काम कर सकता है। यह भौतिक सोने के समान ही लाभ प्रदान करता है, लेकिन अतिरिक्त खर्च के बिना।
बाजार विशेषज्ञ
बाजार विशेषज्ञ डॉ. रवि सिंह ने बिजनेस टुडे बाजार को बताया कि डिजिटल सोने में निवेश करना पारंपरिक सोने के आभूषणों का एक विकल्प प्रदान करता है क्योंकि यह भंडारण लागत और चोरी के जोखिम से बचने का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। सिंह ने कहा, "लेन-देन बाजार मूल्य पर होता है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। 2.5% की निश्चित वार्षिक ब्याज दर के साथ सॉवरेन गोल्ड बांड इसकी अपील को और बढ़ा देता है।"