Adani Port News: जब मुंद्रा पोर्ट पर उतरा सबसे बड़ा कंटेनर जहाज !

26 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक मुंद्रा पोर्ट ने सबसे बड़े कंटेनर जहाज को डॉक करके रिकॉर्ड कायम किया है। किसी भारतीय बंदरगाह पर खड़े होने की क्षमता के हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है।

लॉजिस्टिक कंपनी अदाणी पोर्ट्स

देश की सबसे बड़ी पोर्ट और Logistics company Adani Ports एंड Special Economic Zone यानी APSEZ ने विशाल कंटेनर जहाज एमएससी अन्ना का स्वागत किया। जहाज एमएससी अन्ना ने 26 मई को मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाला और इसी के साथ मुंद्रा पोर्ट उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया। एमएससी अन्ना जहाज की कुल लंबाई करीब 399.98 मीटर है। ये चार फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी क्षमता 19,200 टीईयू है।

मुंद्रा पोर्ट की कार्गो कैपिसिटी

एक कंटेनर की लंबाई 20 फुट होती है। इस लिहाज से जहाज की क्षमता 3 लाख 84 हजार कंटेनर की है। इसका आगमन ड्राफ्ट 16.3 मीटर है। जानकारी के मुताबिक भारत में ऐसा कोई और बंदरगाह नहीं जो 16 मीटर से अधिक ड्राफ्ट वाले जहाज को खड़ा कर सके किसी जहाज का समुद्री ड्राफ्ट ये बताता है कि पानी में उसकी गहराई कितनी है। जहाज पर जितनी तादाद में और जितना ज़्यादा भारी सामान होगा वो पानी में उतना ही गहरा होगा। मुंद्रा पोर्ट्स करीब 35 हजार एकड़ में फैला देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। मुंद्रा पोर्ट पर इस विशाल कंटेनर शिप ने करीब 12 हजार 500 TEU का कार्गो एक्सचेंज किया, जो कि मुंद्रा पोर्ट की कार्गो कैपिसिटी दर्शाता है। एमएससी अन्ना को डॉक कराके मुंद्रा पोर्ट ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है।

भारत के समुद्री उद्योग के विकास

.जुलाई 2023 में अदाणी पोर्ट्स, मुंद्रा ने दुनिया के सबसे लंबे कंटेनर जहाजों में से एक एमवी एमएससी हैम्बर्ग को लंगर डालने की सुविधा देकर रिकॉर्ड बनाया था। इस जहाज की कुल लंबाई 399 मीटर और क्षमता 16,652 टीईयू है। इस उपलब्धि ने बता दिया कि भारत का ये बंदरगाह दुनिया के किसी बड़े बंदरगाह से कम नहीं इसकी विशाल कंटेनर हैंडलिंग क्षमता दुनिया के किसी भी बड़े बंदरगाह से कम नहीं और अब एमएससी अन्ना का आगमन भारत के समुद्री उद्योग के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।