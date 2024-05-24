Adani Port Share: ब्लॉक डील के बाद अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट

शुक्रवार के कारोबार में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनोमिक ज़ोन लिमिटेड के शेयर 4.22% तक गिरकर 1,382.15 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए। आज एनएसई पर इस शेयर में भारी मात्रा में कारोबार हुआ, जो दर्शाता है कि ब्लॉक डील हुई है।ब्लॉक डील के आधिकारिक खरीदार और विक्रेता अभी तक ज्ञात नहीं हैं।हाल ही में खबर आई थी कि "अडानी समूह ने अपनी वैश्विक बंदरगाह क्षमता का विस्तार करने के लिए 3 बिलियन डॉलर की नकदी तैयार कर ली है।" इस खबर को लिखने के समय बिजनेस टुडे इस जानकारी की पुष्टि नहीं कर सका।

advertisement

Also Read: Paytm Results: कंपनी के खराब नतीजे, स्टॉक में गिरावट

तकनीकी विश्लेषक

कुछ तकनीकी विश्लेषक इस शेयर के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। 1,380-1,400 रुपये के दायरे में समर्थन देखा जा सकता है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "इस शेयर में 1,550 रुपये के लक्ष्य मूल्य को छूने की क्षमता है। स्टॉप लॉस 1,400 रुपये पर रखें।" काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था। काउंटर का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 63.90 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 175.65 है।मार्च 2024 तक कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 65.89% थी।