Paytm Results: कंपनी के खराब नतीजे, स्टॉक में गिरावट

इंडियन डिजिटल पेमेंट फर्म Paytm ने मार्च तिमाही के अपने नतीजों का ऐलान कर दिया। ये रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? स्टॉक पर किस तरह काअसर देखने को मिला है? आने वाले क्वार्टर्स को लेकर क्या गाइडेंस दी गई है? अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। तो कंपनी की ओर से बताया गया है कि कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में नेट घाटा बढ़कर 549 करोड़ रुपये हो गया। Paytm के मुताबिक, पिछले साल की समान अवधि में नेट लॉस 219 करोड़ रुपये था। इसका मतलब घाटा 219 करोड़ रुपये से बढ़कर 549 करोड़ रुपये हो गया है। साल दर साल के हिसाब से 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। रेवेन्यू को देखें तो साल-दर-साल के हिसाब से तो 2.9 प्रतिशत गिरकर 2,334 करोड़ रुपये से 2,267 करोड़ रुपये हो गया। पिछली तिमाही की तुलना में यह 20 फीसदी कम है। इसका मतलब है कि कंपनी की आमदनी भी घटी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये घाटा क्यों बढ़ा? तो कंपनी की ओर से कहना है कि Paytm Payments Bank पर RBI की ओर से लिए गए एक्शन के बाद कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ा है..

कंपनी ने रेवेन्यू में गिरावट के लिए UPI लेनदेन में temporary disruptions और भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए की गई कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर स्थायी प्रतिबंध को जिम्मेदार ठहराया। फिनटेक की ओर से जानकारी दी गई है कि UPI incentives समेत मार्जिन्स में 57 प्रतिशत का योगदान है और वहीं UPI incentives को हटाकर 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

advertisement

Also Read: Suzlon Share Price: शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा

विजय शेखर शर्मा का बयान

अब यहां पर Paytm के founder & CEO विजय शेखर शर्मा का बयान आया है। उनका कहना है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने मुख्य पेमेंट बिजनेस को Paytm Payments Bank से अन्य साझेदार बैंकों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम हमारे बिजनेस मॉडल को रिस्क यानि जोखिम से मुक्त करता है और ग्राहक और मर्चेंट के आसपास हमारे प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ को देखते हुए long-term monetization के नए अवसर भी खोलता है। पेटीएम के फाउंडर और CEO, विजय शेखर शर्मा ने कहा, रेग्युलेटर, NPCI, bank partners और हमारे प्रतिबद्ध टीम साथियों के व्यापक समर्थन से यह इतने कम समय में संभव हो पाया है।

अब बात करते है कि कंपनी की ओर से आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या कहा गया है?

ESOP से पहले जून तिमाही के लिए EBITDA ₹500 करोड़ के नुकसान से ₹600 करोड़ के नुकसान के बीच होने की संभावना है और उसके बाद रिकवरी की उम्मीद है। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि रुके हुए प्रोडक्ट्स को फिर से शुरू करने और अपने ऑपरेटिंग मेट्रिक्स में स्थिर ग्रोथ हासिल करने के आधार पर, उसे सितंबर तिमाही से meaningful improvement का का भरोसा जताया है। हम व्यापारी और उपभोक्ता आधार में जल्द merchant और consumer base को मजबूत कर पाएंगे। हम अपने TPAP एप के जरिए नए UPI ग्राहकों जोड़ने पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह का कहना है कि फिलहाल के लिए स्टॉक में SELL की राय रहेगी।