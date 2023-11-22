scorecardresearch
Israel की डिफेंस कंपनी Elbit Systems में Adani Defense ने खरीदा हिस्सा

हिंडनबर्ग रिसर्च की तीखी रिपोर्ट के बाद अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में पिछले एक महीने में 5 प्रतिशत और साल-दर-साल 42.85 प्रतिशत की गिरावट आई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 22, 2023 09:43 IST
Adani Defence ने इज़राइल की Elbit Systems Limited में हिस्सेदारी खरीदी है। अदानी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंजों को बताया, "ईएसएल अथर्व एडवांस्ड सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 44% हिस्सेदारी ली है। अदाणी एंटरप्राइजेस ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा है कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीस लिमिटेड यानि एडीएसटीएल ने ईएसएल  के साथ 20 नवंबर को शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट पर करार किया है. जिसके तहत ईएसएल एडीएसटीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी अथर्व एडवांस्ड सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी यानि एएएसटीएल में 44 फीसदी हिस्सेदारी लेगी।

Also Read: Tata Tech का IPO आज खुला, ब्रोकरेज फर्म बुलिश

हिंडनबर्ग रिसर्च की तीखी रिपोर्ट के बाद अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में पिछले एक महीने में 5 प्रतिशत और साल-दर-साल 42.85% की गिरावट आई है। इससे पहले सोमवार को, अदानी समूह के प्रमुख ने कहा था कि वह मकाऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री दुकानों के लिए बोली लगाना चाहता है।

