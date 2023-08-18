scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारNepal से आया 5 टन सस्ता टमाटर, इन शहरो में बिकेगा 50 रुपये किलो

Nepal से आया 5 टन सस्ता टमाटर, इन शहरो में बिकेगा 50 रुपये किलो

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो टमाटर की औसत थोक कीमत 15 अगस्त को घटकर 88.22 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। जो एक महीने पहले 97.56 रुपये प्रति किलोग्राम थी। आंकड़ों से पता चलता है कि इसी तरह, टमाटर की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत एक महीने पहले के 118.7 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर अब 107.87 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 18, 2023 12:18 IST
Nepal से आया 5 टन सस्ता टमाटर
Nepal से आया 5 टन सस्ता टमाटर

टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें पिछले दो महीने से सुर्खियों में हैं। इस बीच मार्केट में टमाटर का खुदरा भाव 300 रुपये प्रति किलोग्राम के तक पहुंच गया था। भारत में टमाटर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए Nepal से इसका आयात किया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों को सस्ते दाम पर टमाटर मुहैया कराने के लिए सरकार नेपाल से 10 टन टमाटर आयात कर रही है। इसमें से 5 टन टमाटर भारत पहुंच चुका है। जिसकी बिक्री 17 अगस्त से Uttar Pradesh में 50 रुपये प्रति किलो के भाव की जाएगी।

advertisement

Also Read: सब्जी के बाद अब फलों की महंगाई?

एनसीसीएफ (NCCF) के मैनेजिंग डायरेक्टर Annies Joseph Chandra ने कहा कि हमने नेपाल से टमाटर आयात का सौदा किया है। इसमें से 3-4 टन मंगलवार को उत्तर प्रदेश में बेचा जाएगा और करीब 5 टन टमाटर अभी रास्ते में है। इसकी बिक्री गुरुवार को उत्तर प्रदेश में की जाएगी। उन्होंने कहा कि टमाटर जल्दी खराब हो जाता है। इस वजह से देश के दूसरे शहरों में इसकी बिक्री नहीं की जा सकती है। एनीस जोसेफ चंद्रा मुताबिक, यूपी में आयात और स्थानीय रूप से खरीदे गए टमाटर को खुदरा दुकानों के जरिए बेचे जाने के साथ ही कुछ चुनिंदा जगहों पर मोबाइल वैन के माध्यम से भी बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में टमाटर 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है और नेपाल से इंपोर्ट किए गए टमाटर गुरुवार से उत्तर प्रदेश में सेल लगा कर बेचे जाएंगे।

सरकार नेपाल से 10 टन टमाटर आयात कर रही है
सरकार नेपाल से 10 टन टमाटर आयात कर रही है

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो टमाटर की औसत थोक कीमत 15 अगस्त को घटकर 88.22 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। जो एक महीने पहले 97.56 रुपये प्रति किलोग्राम थी। आंकड़ों से पता चलता है कि इसी तरह, टमाटर की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत एक महीने पहले के 118.7 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर अब 107.87 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार के दखल के बाद लोगों की रसोई से गायब हुआ टमाटर एक बार फिर नजर आने लगा है।

Also Read: महंगाई का असली विलेन 'टमाटर', जिसने उड़ाई RBI और सरकार की नींद

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 18, 2023