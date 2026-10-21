दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट जारी! टॉप 4 पर चीन का कब्जा, जानिए कौन है नंबर वन

World's Largest Banks 2026: दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की नई रैंकिंग में चीन ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। कुल संपत्ति के आधार पर दुनिया के 30 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शुरुआती चार स्थानों पर चीन के बैंक हैं। वहीं, अमेरिका का JPMorgan Chase पांचवें स्थान पर है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि वैश्विक बैंकिंग सेक्टर में चीन की स्थिति कितनी मजबूत है।

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दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है?

Visual Capitalist की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी रैंकिंग के मुताबिक, चीन का Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी कुल संपत्ति 7.65 ट्रिलियन डॉलर है।

दूसरे स्थान पर Agricultural Bank of China है, जिसकी कुल संपत्ति 6.97 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद China Construction Bank तीसरे और Bank of China चौथे स्थान पर हैं।

यह रैंकिंग S&P Global Market Intelligence के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से बैंकों के 2025 के आखिर तक के वित्तीय आंकड़ों को शामिल किया गया है।

चीन के चार बड़े बैंकों के पास कितनी संपत्ति?

चीन के चार सबसे बड़े बैंकों की कुल संपत्ति 26 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। यह आंकड़ा चीन के बैंकिंग सेक्टर के बड़े आकार को दिखाता है।

इन बैंकों की मजबूती के पीछे लोगों की बचत, कंपनियों की जमा रकम और कारोबारियों व आम लोगों को दिए जाने वाले कर्ज की बड़ी भूमिका है।

मार्च 2026 में चीन की सरकार ने ICBC और Agricultural Bank of China की पूंजी मजबूत करने के लिए 300 अरब युआन के विशेष सरकारी बॉन्ड जारी करने की योजना का ऐलान किया था। इसका मकसद बैंकों की वित्तीय स्थिति और कर्ज देने की क्षमता को मजबूत करना था।

अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक किस नंबर पर?

चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अमेरिका का JPMorgan Chase है। यह वैश्विक रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है। इसकी कुल संपत्ति 4.42 ट्रिलियन डॉलर है।

वहीं, अमेरिका का Bank of America 3.41 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ छठे स्थान पर है।

JPMorgan Chase ने 2025 में 57 अरब डॉलर का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। यह बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और अलग-अलग बैंकिंग कारोबारों में मौजूदगी को दिखाता है।

यूरोप के कौन से बैंक टॉप 10 में शामिल?

यूरोप के बैंक भी इस रैंकिंग में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए हैं।

फ्रांस का BNP Paribas सातवें स्थान पर है। इसके बाद HSBC और Crédit Agricole का नंबर आता है।

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यूरोपीय बैंकिंग सेक्टर में हुए बदलावों के बीच BNP Paribas ने HSBC को पीछे छोड़ दिया है।

कैसे तय होती है दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की रैंकिंग?

बैंकों की यह रैंकिंग उनकी कुल संपत्ति यानी Total Assets के आधार पर तैयार की गई है।

इसमें बैंकों की ओर से दिए गए कर्ज, निवेश, नकदी और दूसरी वित्तीय संपत्तियां शामिल होती हैं।

कुल संपत्ति से यह समझने में मदद मिलती है कि किसी बैंक का कारोबार कितना बड़ा है। इस पैमाने पर 2026 की रैंकिंग में चीन के बैंक दुनिया में सबसे आगे बने हुए हैं।