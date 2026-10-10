यूपी की कृषि विकास दर में बढ़ोतरी, धान खरीद से लेकर सिंचाई तक सीएम योगी ने गिनाईं उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई आंकड़े साझा किए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। इसके बदले किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। उन्होंने कृषि विकास दर में बढ़ोतरी, सिंचाई परियोजनाओं और किसानों को मिल रही सरकारी सुविधाओं का भी जिक्र किया।

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8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई कृषि विकास दर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

सीएम योगी के मुताबिक, राज्य की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21 प्रतिशत है। वहीं, दुग्ध, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से अटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इससे खेती के लिए जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

80 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया।

(Photo: Aaj Tak)

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उनकी मेहनत का सम्मान करना है। इसी दिशा में इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 71 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी की गई है।

किसानों को मिल रहा MSP और सम्मान निधि का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसान कर्ज, बदहाली और बिचौलियों की समस्याओं से जूझते थे। अब किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया। सरकार का जोर किसानों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने और खेती से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर है।

किसानों की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता

सीएम योगी ने किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में विकास, सिंचाई सुविधाओं और फसलों की खरीद के जरिए किसानों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है।