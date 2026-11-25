Gold-Silver Prices Today: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार, 25 नवंबर को दबाव देखने को मिला। पिछले कारोबारी सत्र में आई तेज गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर आज एक बार फिर से लाल निशान पर कारोबार करता दिखा।

ग्लोबल तनाव, अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों का असर बुलियन मार्केट पर दिखाई दे रहा है। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा कमजोरी देखने को मिली।

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सुबह 9:30 बजे MCX पर सोना 0.54% की गिरावट के साथ ₹1,21,670 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी की कीमत 0.66% फिसलकर ₹1,44,472 प्रति किलोग्राम पर आ गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर्स 0.42% गिरकर $3,546.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.46% की गिरावट के साथ करीब $40 प्रति औंस पर था।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की 3 बड़ी वजहें

1. अमेरिका-ईरान तनाव और टैरिफ की चिंता

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने बाजार का माहौल सतर्क बना दिया है। अमेरिका की ओर से 16 ट्रेडिंग पार्टनर्स को लेकर जांच के नतीजे तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आगे नए टैरिफ लगाए जाने की आशंका बढ़ी है। इस तरह की अनिश्चितता का असर दुनियाभर के वित्तीय बाजारों पर पड़ रहा है और निवेशक अपने निवेश को लेकर सतर्क हो रहे हैं।

2. अमेरिकी फेड के ब्याज दरों पर फैसले का इंतजार

सोने और चांदी की कीमतों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों का भी असर पड़ रहा है। दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से बुलियन मार्केट पर दबाव बना हुआ है।

दरअसल, जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सोने जैसे ऐसे निवेश की आकर्षकता कम हो सकती है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों, खासकर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) रिपोर्ट पर है। इससे फेड के अगले कदम का संकेत मिल सकता है।

3. कच्चे तेल और रुपये की चाल

कच्चे तेल की कीमतों में हालिया ऊंचाई से नरमी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई बढ़ने की आशंका ने तेल की कीमतों पर दबाव बनाया है। हालांकि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव के कारण सप्लाई में रुकावट की चिंता अभी भी बनी हुई है।

भारतीय बाजार के लिए रुपये की चाल भी अहम है। रुपये में मजबूती आने से भारत में सोने और चांदी के आयात की लागत कम हो सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की चाल का घरेलू भावों पर बड़ा असर रहता है।

Gold, Silver Outlook: Anuj Gupta ने बताए अहम लेवल

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Independent Research Analyst Anuj Gupta के मुताबिक, सोने और चांदी में फिलहाल दबाव बना रह सकता है। ऐसे में निचले स्तरों पर खरीदारी के बजाय ऊंचे भाव पर बिकवाली यानी 'Sell on Rise' की रणनीति देखने को मिल सकती है।

Gold के अहम लेवल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए $3,530 पहला अहम सपोर्ट है। इसके टूटने पर अगला सपोर्ट $3,500 पर रहेगा। वहीं, ऊपर की तरफ $3,590 और $3,620 रेजिस्टेंस के अहम स्तर हैं। घरेलू बाजार यानी MCX पर सोने के लिए ₹1,21,000 और ₹1,20,000 सपोर्ट लेवल हैं। वहीं, ₹1,24,500 का स्तर अहम रेजिस्टेंस रहेगा।

Silver के अहम लेवल

चांदी के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में $38 का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर कीमत इस स्तर के नीचे टिकती है, तो यह गिरकर $36 तक जा सकती है। वहीं, ऊपर की तरफ $42 और $43 रेजिस्टेंस के स्तर हैं।

MCX पर चांदी के लिए ₹1,42,000 का स्तर अहम सपोर्ट है, जबकि ₹1,52,000 रेजिस्टेंस रहेगा। अगर चांदी इस स्तर के ऊपर टिकती है, तो कीमतों में रिकवरी देखने को मिल सकती है।

आगे किन बातों पर रहेगी बाजार की नजर?

आने वाले दिनों में सोने और चांदी की चाल काफी हद तक अमेरिका की टैरिफ नीति, पश्चिम एशिया के तनाव, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगी।