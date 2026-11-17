टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि टाटा संस को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के लिए लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है।

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने 16 नवंबर को टाटा संस को भेजे पत्र में अपना पुराना रुख दोहराया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कंपनी ने नियामकीय नियमों के पालन को लेकर RBI से मार्गदर्शन मांगा था, जिसके जवाब में यह पत्र भेजा गया।

RBI ने अपने पत्र में कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और न ही कंपनी के खिलाफ किसी कार्रवाई का ऐलान किया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर NBFC से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

इससे टाटा संस को निजी कंपनी बनाए रखने की कोशिशों को झटका लगा है। सितंबर में भी RBI ने टाटा संस की NBFC का दर्जा छोड़ने की अर्जी खारिज कर दी थी। कंपनी ने लिस्टिंग से बचने के लिए यह आवेदन किया था।

नोएल टाटा क्यों नहीं चाहते लिस्टिंग?

टाटा संस में करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स की है। टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा चाहते हैं कि कंपनी निजी नियंत्रण में बनी रहे।

नोएल टाटा ने वीकेंड में चेतावनी दी थी कि शेयर बाजार में लिस्टिंग से टाटा ग्रुप का खास मालिकाना मॉडल प्रभावित हो सकता है। उनका मानना है कि इससे परोपकारी उद्देश्यों के मुकाबले मुनाफे को ज्यादा प्राथमिकता मिलने का खतरा है।

दूसरी ओर, टाटा संस का बोर्ड RBI के नियमों का पालन करने के पक्ष में है। इस मुद्दे पर नोएल टाटा और कंपनी के बोर्ड के बीच मतभेद सामने आए हैं।

टाटा संस के सामने अब क्या विकल्प?

RBI के ताजा रुख से संकेत मिलता है कि टाटा संस के लिए लिस्टिंग से बचने के विकल्प सीमित हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने अभी कोई नई डेडलाइन नहीं दी है। इस मामले पर टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स और RBI के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार किया है।

टाटा ग्रुप के लिए क्यों अहम है मामला?

करीब 160 साल पुराने टाटा ग्रुप का कारोबार ऑटोमोबाइल, एविएशन, होटल और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में फैला है।

ग्रुप के प्रमुख ब्रांड्स में जगुआर लैंड रोवर, एयर इंडिया, ताज होटल्स और टेटली शामिल हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आईफोन निर्माण जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है।