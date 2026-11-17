Delhi Pollution: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली! AQI 246 पर पहुंचा, नोएडा में हालात और खराब
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 246 पहुंच गया, जबकि नोएडा के कुछ इलाकों में स्थिति और खराब रही। धीमी हवाओं, कोहरे और वातावरण में नमी के कारण प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। जानिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत NCR के प्रमुख शहरों का ताजा AQI और आगे मौसम का हाल।
In Short
- दिल्ली का औसत AQI 246 दर्ज, हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंची।
- नोएडा सेक्टर 62 में AQI 335 और गुरुग्राम में 297 दर्ज हुआ।
- धीमी हवाओं और कोहरे से प्रदूषण बढ़ने की आशंका, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मंगलवार सुबह राजधानी की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 246 दर्ज किया गया। यह सोमवार सुबह के मुकाबले करीब 30 अंक ज्यादा था। दिल्ली के साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का असर बना हुआ है।
दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण
दिल्ली के 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 50 पर पिछले 24 घंटों के दौरान PM2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा। बाकी स्टेशनों पर PM10 का असर ज्यादा दर्ज किया गया।
PM2.5 के बेहद छोटे कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और सांस तथा दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं।
मंगलवार सुबह दिल्ली में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, नमी 90% और हवा की रफ्तार महज 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। कोहरे और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो सकते हैं।
नोएडा और गुरुग्राम में कितना AQI?
दिल्ली के अलावा NCR के कई शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब रही।
इन आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 62 में प्रदूषण सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की हवा मध्यम श्रेणी में रही।
दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां
वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया था।
प्रशासन प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम की परिस्थितियां और धीमी हवाएं प्रदूषण को और बढ़ा सकती हैं।
आने वाले दिनों में बढ़ सकती है परेशानी
दिल्ली के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को खराब हवा में लंबे समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए।
जरूरी काम से बाहर निकलने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 या N99 मास्क इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है।