बिना फिल्म रिलीज के भी शाहरुख खान का जलवा कायम! ₹10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ बने सबसे अमीर स्टार

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने 2024 और 2025 में एक भी थिएटर रिलीज नहीं दी, इसके बावजूद उनकी आर्थिक ताकत में कोई कमी नहीं आई है।हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर एंटरटेनमेंट स्टार बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब ₹10,000 करोड़ आंकी गई है।

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पिछले साल के मुकाबले संपत्ति में आई गिरावट



Hurun की 2026 लिस्ट में शाहरुख खान की संपत्ति को ₹10,000 करोड़ बताया गया है। हालांकि, यह आंकड़ा 2025 की Hurun लिस्ट में दर्ज ₹12,490 करोड़ के शिखर मूल्य से करीब ₹2,490 करोड़ कम है। यानी उनकी संपत्ति में लगभग 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

इससे पहले 2026 की शुरुआत में Hurun Global Rich List ने उनकी संपत्ति का अनुमान ₹10,800 करोड़ लगाया था। इसके बावजूद शाहरुख खान की संपत्ति अभी भी इतनी ज्यादा है कि वह लिस्ट में उनके बाद आने वाले अगले तीन एक्टर्स की कुल संपत्ति से भी अधिक है।

फिल्मों से आगे फैला है शाहरुख खान का बिजनेस



शाहरुख खान की कमाई सिर्फ फिल्मों की फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट तक सीमित नहीं है। उनकी संपत्ति का बड़ा आधार उनके लंबे समय से चल रहे बिजनेस निवेश हैं।

उनकी कंपनी Red Chillies Entertainment उनकी आर्थिक ताकत का एक अहम हिस्सा है। यह कंपनी फिल्म प्रोडक्शन के साथ-साथ विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में भी काम करती है।

Image Credit : Aaj Tak

इसके अलावा शाहरुख खान की हिस्सेदारी Knight Riders Sports में भी है। यह कंपनी IPL टीम Kolkata Knight Riders के साथ-साथ दुनियाभर की दूसरी लीग फ्रेंचाइजी में भी हिस्सेदारी रखती है। इससे उनकी कमाई का मॉडल सिर्फ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर निर्भर नहीं रहता।

अमिताभ बच्चन दूसरे और सलमान खान तीसरे स्थान पर



Hurun India Rich List 2026 में बॉलीवुड के दूसरे सबसे अमीर एंटरटेनमेंट स्टार अमिताभ बच्चन रहे। उनकी अनुमानित संपत्ति ₹4,000 करोड़ बताई गई है। 2025 में उनकी संपत्ति ₹1,630 करोड़ आंकी गई थी।

वहीं सलमान खान इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे। उनकी कुल संपत्ति ₹3,000 करोड़ बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान पहली बार इस हाई नेटवर्थ लिस्ट में शामिल हुए हैं।

ऋतिक रोशन भी टॉप लिस्ट में शामिल



ऋतिक रोशन ने इस लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। उनकी संपत्ति ₹2,500 करोड़ आंकी गई है। पिछले साल यह आंकड़ा ₹2,160 करोड़ था। उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी का बड़ा कारण उनके एक्टिववियर और लाइफस्टाइल ब्रांड HRX का विस्तार और वैल्यूएशन ग्रोथ बताया गया है।

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King से बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे शाहरुख खान



शाहरुख खान अब लंबे ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। 2023 में Pathaan, Jawan और Dunki जैसी तीन बड़ी फिल्मों की सफलता के बाद अब वह 24 दिसंबर को फिल्म King के साथ सिनेमाघरों में लौटेंगे।

इस एक्शन फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और इसमें शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे।