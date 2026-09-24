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Newsटेक्नोलॉजीAnthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 5.5 AI मॉडल, 40% कम कीमत में मिलेगी दमदार कोडिंग क्षमता

Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 5.5 AI मॉडल, 40% कम कीमत में मिलेगी दमदार कोडिंग क्षमता

Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Opus 5.5 पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल और वर्कप्लेस टास्क में बेहतर क्षमता के साथ आता है। खास बात यह है कि इसे पिछले मॉडल की तुलना में कम लागत में उपलब्ध कराया गया है। Anthropic ने इसमें बेहतर परफॉर्मेंस के साथ AI सेफ्टी पर भी फोकस किया है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 24, 2026 13:32 IST
Claude Opus 5.5 डेवलपर्स के लिए सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
Claude Opus 5.5 डेवलपर्स के लिए सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

In Short

  • Anthropic ने Claude Opus 5.5 AI मॉडल लॉन्च किया।
  • मॉडल कोडिंग और एजेंटिक टास्क में बेहतर प्रदर्शन करता है।
  • Opus 5 के मुकाबले 40% कम लागत में उपलब्ध है।

Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Opus 5.5 लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल और वर्कप्लेस टास्क जैसे कामों में बेहतर प्रदर्शन करता है। खास बात यह है कि यह पिछले Opus 5 मॉडल की तुलना में करीब 40 फीसदी कम लागत में उपलब्ध कराया गया है।

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Claude Opus 5.5 में मिलेगी बेहतर AI क्षमता

Anthropic का कहना है कि Claude Opus 5.5 को एजेंटिक टास्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नॉलेज वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआती टेस्टर्स के मुताबिक, इस मॉडल ने जटिल वर्कफ्लो को पूरा करने में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है।

कंपनी ने बताया कि एक शुरुआती टेस्ट में Claude Opus 5.5 ने करीब 6.8 लाख लाइन कोड की माइग्रेशन प्रक्रिया एक दिन से भी कम समय में पूरी कर दी, जिसे पूरा करने में इंजीनियरिंग टीम को कई हफ्ते लग सकते थे।

बेंचमार्क टेस्ट में भी इस मॉडल ने कुछ क्षेत्रों में बेहतर स्कोर किया है। GDPval-AA v2 टेस्ट में Claude Opus 5.5 ने 1,846 स्कोर हासिल किया, जबकि Claude Fable 5.1 का स्कोर 1,735 रहा।

वहीं Terminal-Bench 4.0 टेस्ट में Opus 5.5 ने 66.4 फीसदी स्कोर किया, जबकि GPT-6 Astra का स्कोर 57.9 फीसदी रहा।

AI सेफ्टी पर भी कंपनी का फोकस

Anthropic ने नए मॉडल में सुरक्षा को लेकर भी कई सुधार किए हैं। कंपनी के मुताबिक, Opus 5.5 को बाहरी सुरक्षा संस्थाओं के साथ टेस्ट किया गया है और यह पिछले मॉडल की तुलना में गलत तरीके से काम करने या सीमाओं से बाहर जाने की संभावना को कम करता है।

कंपनी ने बताया कि मॉडल को प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे खतरों से बचाने के लिए भी बेहतर बनाया गया है। Anthropic भविष्य के AI मॉडल के लिए और मजबूत सुरक्षा सिस्टम और निगरानी व्यवस्था तैयार कर रही है।

Claude Opus 5.5 को Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure और Claude Platform पर उपलब्ध कराया गया है। कंपनी जल्द ही Claude Sonnet 5.5 और Claude Haiku 5.5 मॉडल भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 24, 2026