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Newsटेक्नोलॉजीChatGPT का नया मोबाइल अपडेट, अब आवाज से बना सकेंगे डॉक्यूमेंट और लिख सकेंगे ईमेल

ChatGPT का नया मोबाइल अपडेट, अब आवाज से बना सकेंगे डॉक्यूमेंट और लिख सकेंगे ईमेल

OpenAI ने ChatGPT मोबाइल ऐप को और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए नए वॉइस आधारित फीचर्स पेश किए हैं। अब यूजर्स फोन पर बोलकर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं और मैसेज का सारांश तैयार कर सकते हैं। यह अपडेट AI को रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने के तरीके को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 24, 2026 13:21 IST
ChatGPT मोबाइल ऐप अब यूजर्स को आवाज के जरिए काम से जुड़े टास्क पूरे करने की सुविधा देगा।
ChatGPT मोबाइल ऐप अब यूजर्स को आवाज के जरिए काम से जुड़े टास्क पूरे करने की सुविधा देगा।

In Short

  • ChatGPT मोबाइल ऐप में नए वॉइस फीचर्स जोड़े गए।
  • अब आवाज से डॉक्यूमेंट और ईमेल तैयार कर सकेंगे।
  • Plus और Pro यूजर्स को Work Tab का एक्सेस मिलेगा।

OpenAI ने ChatGPT मोबाइल ऐप में नए वॉइस आधारित फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब यूजर्स फोन पर बोलकर कई काम कर सकेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल ड्राफ्ट करना और Slack मैसेज का सारांश तैयार करना। इस अपडेट का मकसद ChatGPT को ज्यादा आसान और हाथों से मुक्त तरीके से इस्तेमाल करने की सुविधा देना है।

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वॉइस कमांड से होंगे कई काम

ChatGPT Plus और Pro यूजर्स को मोबाइल ऐप में Work Tab का सपोर्ट मिलेगा। इसकी मदद से यूजर्स आवाज के जरिए डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।

इसके अलावा यूजर्स ChatGPT के क्लाउड ब्राउज़र और कुछ अन्य फीचर्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। वहीं Free और Go प्लान यूजर्स कनेक्टेड ऐप्स और प्लगइन्स के जरिए इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

बेहतर हुआ AI से बातचीत का अनुभव

OpenAI ने ChatGPT के वॉइस फीचर में टेक्स्ट आउटपुट को भी बेहतर किया है। अब यूजर AI से बात करते समय स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी देख सकेंगे और जरूरत के हिसाब से वॉइस और टेक्स्ट के बीच आसानी से स्विच कर पाएंगे।

कंपनी के मुताबिक, फोन पर शुरू की गई बातचीत को बाद में डेस्कटॉप पर भी जारी रखा जा सकेगा। इससे यूजर्स अलग-अलग डिवाइस पर अपने काम को आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे।

यह अपडेट ऐसे समय आया है जब AI असिस्टेंट अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ईमेल, डॉक्यूमेंट और दूसरे कामों में मदद करने लगे हैं। OpenAI पहले ही GPT-Live जैसे फीचर्स के जरिए वॉइस AI अनुभव को आगे बढ़ा चुकी है।

हालांकि, ChatGPT में अभी भी चैट और वर्कस्पेस अलग-अलग रखे गए हैं। कंपनी धीरे-धीरे मोबाइल यूजर्स के लिए एजेंटिक AI फीचर्स का विस्तार कर रही है, जिससे रोजमर्रा के कामों में AI की भूमिका बढ़ सके।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 24, 2026