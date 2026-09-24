Apple Pay की भारत में एंट्री की तैयारी, 12 साल बाद iPhone यूजर्स को मिल सकता है नया पेमेंट विकल्प

Apple Pay जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अक्टूबर में अपनी पेमेंट सर्विस को भारत में पेश करने की तैयारी कर रहा है और शुरुआत में Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से इसकी शुरुआत हो सकती है। अगर लॉन्च होता है तो भारत Apple Pay पाने वाले 90 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।

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Apple Pay कैसे काम करता है और भारत में क्यों हुई देरी

Apple ने Apple Pay को पहली बार 2014 में अमेरिका में लॉन्च किया था। इसके बाद यह UK, Canada, Australia, Japan, Singapore, UAE और कई अन्य देशों में उपलब्ध हो गया, लेकिन भारत में इसकी एंट्री लंबे समय तक नहीं हो सकी।

इसकी बड़ी वजह भारत का अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम रहा है। जब Apple Pay लॉन्च हुआ था, तब भारत में कार्ड आधारित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट तेजी से विकसित हो रहा था। इसके बाद 2016 में UPI लॉन्च हुआ, जिसने QR कोड और बैंक अकाउंट से सीधे भुगतान को बेहद लोकप्रिय बना दिया।

Apple Pay कार्ड-आधारित सिस्टम पर काम करता है, जिसमें यूजर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को Apple Wallet में जोड़कर iPhone या Apple Watch से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कार्ड की असली जानकारी की जगह एक टोकन का इस्तेमाल होता है।

Axis Bank से हो सकती है शुरुआत, UPI से होगी सीधी टक्कर

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में Apple Pay की शुरुआत Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से हो सकती है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में Axis Bank के पास 1.62 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड थे।

Apple धीरे-धीरे दूसरे बैंकों को भी जोड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ICICI Bank और HDFC Bank जैसे बैंकों से भी बातचीत चल रही है।

भारत में Apple Pay की एंट्री ऐसे समय हो रही है जब UPI पहले से ही डिजिटल पेमेंट का बड़ा हिस्सा बन चुका है। UPI से लोग QR कोड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के जरिए आसानी से भुगतान करते हैं।

Apple Pay UPI ऐप्स की तरह सीधे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। यह मुख्य रूप से कार्ड यूजर्स के लिए सुविधा देगा, जहां Face ID या Touch ID के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा।

अगर Apple Pay भारत में लॉन्च होता है तो iPhone यूजर्स को Apple Wallet के जरिए पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, शुरुआती चरण में इसका इस्तेमाल सीमित कार्ड सपोर्ट के साथ शुरू हो सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि Apple भारत के बड़े UPI मार्केट में अपनी पेमेंट सर्विस को कितना विस्तार दे पाता है।