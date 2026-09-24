scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीOpenAI ने लॉन्च किए GPT-6 Sol और Luna मॉडल, कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा पावरफुल AI फीचर्स

OpenAI ने लॉन्च किए GPT-6 Sol और Luna मॉडल, कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा पावरफुल AI फीचर्स

OpenAI ने अपने GPT-6 मॉडल परिवार में दो नए मॉडल Sol और Luna शामिल किए हैं। कंपनी का कहना है कि ये मॉडल कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए बनाए गए हैं। GPT-6 Sol जटिल कामों और कोडिंग के लिए है, जबकि Luna को तेज और ज्यादा मात्रा में होने वाले AI टास्क के लिए तैयार किया गया है।

Advertisement
Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 24, 2026 13:37 IST
OpenAI ने GPT-6 Sol और Luna मॉडल पेश किए, कम कीमत में मिलेगी AI सुविधा। (फोटो: OpenAI)
OpenAI ने GPT-6 Sol और Luna मॉडल पेश किए, कम कीमत में मिलेगी AI सुविधा। (फोटो: OpenAI)

In Short

  • OpenAI ने GPT-6 Sol और Luna AI मॉडल लॉन्च किए।
  • नए मॉडल कम लागत में बेहतर AI क्षमता देने का दावा करते हैं।
  • Sol कोडिंग और Luna हाई वॉल्यूम टास्क के लिए डिजाइन किया गया है।

OpenAI ने अपने GPT-6 मॉडल परिवार का विस्तार करते हुए दो नए AI मॉडल GPT-6 Sol और GPT-6 Luna लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि इन मॉडल्स को कम लागत में बेहतर AI क्षमता देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मॉडल प्रोफेशनल काम, कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल और ज्यादा मात्रा में होने वाले AI टास्क के लिए बनाए गए हैं।

advertisement

GPT-6 Sol और Luna में क्या है खास

OpenAI के मुताबिक, GPT-6 Sol ज्यादा जटिल कामों, कोडिंग और एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए तैयार किया गया है। वहीं GPT-6 Luna को तेज, दोहराए जाने वाले और बड़े पैमाने पर किए जाने वाले कामों के लिए बनाया गया है।

कंपनी का कहना है कि बेहतर कैशिंग और इंफरेंस तकनीक की वजह से दोनों मॉडल्स की लागत कम हुई है। OpenAI ने बताया कि GPT-6 Sol और Luna की API कीमतें GPT-5.6 प्रमोशनल प्राइसिंग के मुकाबले 50 फीसदी तक कम हैं।

बेंचमार्क टेस्ट में GPT-6 Sol ने कुछ क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। OpenAI के अनुसार, AutomationBench टेस्ट में Sol ने Claude Opus 5 को कम लागत में पीछे छोड़ा। वहीं कोडिंग और कंप्यूटर के इस्तेमाल से जुड़े टेस्ट में भी इसने बेहतर परिणाम दिए।

API कीमतों में हुई कटौती

OpenAI के अनुसार, GPT-6 Sol की कीमत 1 मिलियन इनपुट टोकन के लिए 2 डॉलर और आउटपुट टोकन के लिए 10 डॉलर रखी गई है। वहीं GPT-6 Luna की कीमत 1 मिलियन इनपुट टोकन के लिए 0.10 डॉलर और आउटपुट टोकन के लिए 0.50 डॉलर है।

कंपनी का कहना है कि दोनों मॉडल GPT-5.6 की तुलना में ज्यादा किफायती हैं, जिससे डेवलपर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए AI का इस्तेमाल आसान हो सकेगा।

GPT-6 Sol और Luna OpenAI API पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा Plus, Pro, Business, Enterprise और Edu यूजर्स इन्हें ChatGPT Work और Codex में इस्तेमाल कर सकते हैं। Free और Go यूजर्स के लिए GPT-6 Luna डेस्कटॉप ऐप में उपलब्ध होगा।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 24, 2026