1980s AI फोटो ट्रेंड के बीच दिल्ली पुलिस का अलर्ट, लोगों को दी ये सलाह - फटाफट करें चेक
AI से 1980s स्टाइल फोटो बनाने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अपनी तस्वीर किसी अनजान AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले सावधानी जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने यूजर्स को फर्जी प्रोफाइल, ब्लैकमेल और साइबर फ्रॉड जैसे खतरों को लेकर अलर्ट किया है।
In Short
- 1980s AI फोटो ट्रेंड के बीच दिल्ली पुलिस ने यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी है।
- अनजान AI प्लेटफॉर्म पर निजी तस्वीर अपलोड करने से फर्जी प्रोफाइल और ब्लैकमेल का खतरा हो सकता है।
- पुलिस ने AI फोटो लिंक और टूल इस्तेमाल करने से पहले जांच करने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर इन दिनों 1980s AI फोटो ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है। लोग अपनी सामान्य तस्वीरों को AI टूल्स की मदद से पुराने जमाने की रेट्रो स्टाइल फोटो में बदल रहे हैं। इसमें विंटेज कलर, पुराने समय के कपड़े, हेयरस्टाइल और अलग-अलग इफेक्ट्स जोड़कर तस्वीरों को 1980 के दशक जैसा लुक दिया जा रहा है। लेकिन इस ट्रेंड को लेकर दिल्ली पुलिस ने यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी है।
अनजान AI प्लेटफॉर्म पर फोटो अपलोड करने से बचें
दिल्ली पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि अपनी निजी तस्वीरें किसी भी अनजान AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले सावधानी बरतें। पुलिस का कहना है कि ऐसी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
AI टूल्स में फोटो बदलने के लिए यूजर को अपनी असली तस्वीर अपलोड करनी पड़ती है। यही फोटो डिजिटल पहचान से जुड़ी होती है। अगर इसे किसी गलत प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है तो इसका इस्तेमाल फर्जी प्रोफाइल बनाने, ब्लैकमेल करने या साइबर फ्रॉड जैसी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
AI फोटो ट्रेंड में क्यों बरतनी चाहिए सावधानी?
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यूजर्स को इस खतरे के बारे में बताया है। पुलिस ने कहा कि 1980s फोटो ट्रेंड देखने में भले ही सामान्य और मनोरंजन वाला लगे, लेकिन अपनी निजी तस्वीरें किसी भी AI सर्विस पर अपलोड करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
आज कई AI टूल्स तस्वीरों में बदलाव करने की सुविधा दे रहे हैं। इनमें कपड़े, बालों का स्टाइल, रंग और कई तरह के विजुअल इफेक्ट्स जोड़े जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यूजर जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, वह भरोसेमंद हो।
फर्जी AI लिंक से भी रहें सावधान
दिल्ली पुलिस ने यूजर्स को ऐसे लिंक से बचने की सलाह दी है जो AI फोटो बनाने या नए फिल्टर देने का दावा करते हैं। बिना जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करने से साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है।
पुलिस ने साफ किया है कि हर AI फोटो टूल असुरक्षित नहीं है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर निजी फोटो अपलोड करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है।
साइबर फ्रॉड होने पर यहां करें शिकायत
अगर कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो वह 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा सरकार की साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।