कोलकाता और उसके आसपास तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में रियल एस्टेट सेक्टर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नए प्रोजेक्ट्स को सरकारी मंजूरी मिलने में हो रही देरी के चलते बिल्डर्स की चिंता बढ़ गई है। इसका असर सिर्फ प्रॉपर्टी कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, निवेश और सरकारी कमाई पर भी पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि किन इलाकों में प्रोजेक्ट्स अटके हैं और इससे किसे कितना नुकसान हो सकता है।

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करीब 100 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अटके

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता के साल्ट लेक, सेक्टर V और न्यू टाउन में फरवरी 2026 से करीब 100 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत करीब 1.5 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में डेवलपमेंट होना है। मंजूरी में देरी के चलते करीब 7,500 करोड़ रुपये का निवेश खतरे में पड़ गया है।

किन विभागों में अटकी है मंजूरी?

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, बिधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC), न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (NKDA) और नबदिगंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी (NDITA) में कई महीनों से प्रोजेक्ट्स की मंजूरी अटकी हुई है।

छोटे से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक प्रभावित

इस देरी का असर 4 से 5 कट्ठा जमीन पर होने वाले निर्माण, पुरानी इमारतों के रेनोवेशन, बंगलों के रीडेवलपमेंट और बड़े रेजिडेंशियल व कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर पड़ा है। साल्ट लेक, राजारहाट, गोपालपुर, महिषबथान और वीआईपी रोड समेत आसपास के इलाके इससे प्रभावित हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

न्यू टाउन में भी रुका काम

एक डेवलपर के मुताबिक, न्यू टाउन में आवंटित प्लॉट्स, रूट नंबर 91 और 211 के आसपास के इलाकों और आईटीसी इन्फोटेक के पास के प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। आसपास के पंचायत क्षेत्रों के वे प्रोजेक्ट्स भी अटके हैं, जिनकी टेक्निकल जांच NKDA को करनी है।

मजदूरों और कारोबारियों की बढ़ी परेशानी

कंस्ट्रक्शन का काम अटकने से मजदूरों, ठेकेदारों, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स और कंसल्टेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई प्रोजेक्ट्स की फंडिंग प्रक्रिया, मार्केटिंग और निर्माण की तैयारियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इससे लागत बढ़ने और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों का खतरा भी बढ़ रहा है।

सरकारी कमाई पर भी असर

प्रोजेक्ट्स की फाइलें अटकने से अप्रूवल फीस, डेवलपमेंट चार्ज और जीएसटी समेत निर्माण से जुड़े अन्य भुगतान की रफ्तार धीमी हुई है। बिल्डर्स को आशंका है कि बिल्डिंग प्लान, संशोधित मंजूरी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी से निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है।

कोलकाता नगर निगम ने शुरू की मंजूरी प्रक्रिया

कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (KMC) ने हाल ही में मंजूरी देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। इसकी म्युनिसिपल बिल्डिंग कमेटी ने 15 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। वहीं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने BMC, NKDA और NDITA में भी नियमित रूप से मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू करने और नियमों को स्पष्ट करने की मांग की है।