अमेरिकी टेक कंपनी IBM ने अमेरिका में काम करने वाले कई विदेशी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपने कंसल्टिंग बिजनेस में ज्यादातर पदों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है। इससे प्रभावित कर्मचारियों को तीन हफ्ते के भीतर तय करना होगा कि वे किसी दूसरे देश में ट्रांसफर होंगे या कंपनी से इस्तीफा देंगे।

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द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को इस साल के अंत तक दूसरे देश में शिफ्ट होने या नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया है।

नौकरी छोड़ने वालों को क्या मिलेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, जो कर्मचारी इस्तीफा देने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें तीन महीने की सैलरी के बराबर सेवरेंस पे दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों का आखिरी वर्किंग डे 31 दिसंबर 2026 होगा।

हालांकि, यह फैसला IBM के सभी विदेशी कर्मचारियों पर लागू नहीं है। यह मुख्य रूप से अमेरिका में IBM Consulting के उन पदों से जुड़ा है, जिनके लिए कंपनी अब वीजा या ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप जारी नहीं रखना चाहती।

H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए नौकरी देती हैं। वहीं, ग्रीन कार्ड विदेशी नागरिकों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।

भारतीय कर्मचारियों पर कितना असर?

IBM के इस फैसले का असर भारतीय कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका की ओर से जारी कुल H-1B वीजा में करीब 71 फीसदी भारतीय नागरिकों को मिले थे।

ऐसे में IBM के कंसल्टिंग बिजनेस में काम करने वाले उन भारतीय कर्मचारियों के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो कंपनी की वीजा या ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप पर निर्भर हैं।

अमेरिका में वीजा नियमों पर बढ़ी सख्ती

IBM का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान इमिग्रेशन नियमों को सख्त किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में अमेरिका ने Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, Capgemini, Microsoft और Adobe जैसी कंपनियों को Permanent Labor Certification Programme से निलंबित किया था।

इस प्रक्रिया के जरिए कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए स्पॉन्सर कर सकती हैं।

IBM ने क्यों लिया यह फैसला?

हालांकि, IBM ने अपने फैसले को सीधे तौर पर अमेरिकी सरकार की इमिग्रेशन नीतियों से नहीं जोड़ा है।

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कंपनी के मुताबिक, IBM Consulting अमेरिका में कुशल कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए वीजा प्रोग्राम का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन प्रोग्राम पर उसकी निर्भरता कम हुई है।

IBM का कहना है कि अब कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतों में बदलाव आया है। इसी वजह से कंपनी ने कंसल्टिंग बिजनेस के ज्यादातर संबंधित पदों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है।

फिलहाल कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस फैसले से कुल कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे।

