दुनिया की दिग्गज AI चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कंपनी छोड़ने के बाद Huang ने CEO पद पर वापसी की इच्छा जताई है। हालांकि, Nvidia के बोर्ड ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उन्हें दोबारा कंपनी की कमान सौंपने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच कंपनी के खिलाफ अमेरिकी बाजार नियामक SEC की जांच ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

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Jensen Huang ने वापसी पर क्या कहा?

Bloomberg Opinion की रिपोर्ट के मुताबिक, Jensen Huang ने अपने इस्तीफे के बाद पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड यह तय करता है कि उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में है, तो वह दोबारा CEO की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, Nvidia के बोर्ड चेयरमैन Harvey Jones ने मंगलवार शाम कंपनी की अर्निंग्स कॉल में दोहराया कि बोर्ड Huang को दोबारा CEO बनाने की योजना नहीं बना रहा है।

Nvidia को ₹ नहीं, 2 ट्रिलियन डॉलर का झटका

Huang की विदाई के बीच Nvidia के शेयरों पर भी भारी दबाव रहा है। Bloomberg के मुताबिक, 6 अक्टूबर के उच्चतम स्तर के बाद पांच हफ्तों में कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 2 ट्रिलियन डॉलर घट गई। हालांकि, शेयरों में गिरावट Huang से जुड़े विवाद से पहले ही शुरू हो चुकी थी।

कंपनी की अंतरिम CEO Colette Kress के सामने निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की बड़ी चुनौती है।

राहत की बात यह रही कि Nvidia के तिमाही नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 70% से बढ़ाकर 75% किया। इसके बाद आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में शेयर करीब 5% तक चढ़े।

SEC की जांच से बढ़ी परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने Nvidia के खिलाफ सिविल जांच शुरू की है। इसमें यह देखा जाएगा कि कंपनी ने निवेशकों को जरूरी जानकारियां देने से जुड़े नियमों का पालन किया या नहीं।

इसके अलावा Jensen Huang को 1 दिसंबर को अमेरिकी संसद की तीन समितियों के सामने पेश होना है। उनसे Nvidia के चिप निर्यात और एक्सपोर्ट नियमों के पालन को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं।

अब Nvidia के सामने क्या चुनौती?

Bloomberg Opinion के मुताबिक, Nvidia के सामने अब सिर्फ नए CEO की नियुक्ति का सवाल नहीं है। कंपनी को निवेशकों का भरोसा बनाए रखने, नियामकीय जांच का सामना करने और AI चिप कारोबार में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखने की चुनौती भी है।

फिलहाल बोर्ड के रुख से साफ है कि Jensen Huang की वापसी आसान नहीं होने वाली है।