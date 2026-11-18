दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी हैं। यह फैसला दिल्ली-NCR के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में गिरावट आने के बाद लिया गया है। क्षेत्र का दैनिक औसत AQI घटकर 204 पर पहुंच गया है।

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AQI में सुधार के बाद लिया गया फैसला

CAQM की GRAP से जुड़ी सब-कमेटी ने दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि प्रदूषण के स्तर में गिरावट का रुझान बना हुआ है।

#CAQM Sub-Committee on #GRAP decides to revoke GRAP Stage III as daily #AQI shows a downward trend, reaching 204 today. All actions under GRAP Stages I & II and restrictions as per the order dt. 30.10.2026, shall remain in force: https://t.co/RGrh57xFQz — Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 17, 2026

इसी सुधार को देखते हुए कमेटी ने GRAP के स्टेज-3 के तहत लागू प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है।

हालांकि, AQI का 204 पर पहुंचना पूरी तरह साफ हवा का संकेत नहीं है। भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों के मुताबिक, 201 से 300 के बीच AQI को 'खराब' श्रेणी में रखा जाता है।

GRAP-3 हटने से क्या मिलेगी राहत?

GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। इनमें कुछ निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक और चुनिंदा वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल होते हैं।

अब स्टेज-3 की पाबंदियां हटने से इन गतिविधियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, दूसरे लागू नियमों और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।

क्या प्रदूषण का खतरा पूरी तरह टल गया?

दिल्ली-NCR में AQI घटने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण की सम

स्या अभी खत्म नहीं हुई है।

GRAP-3 हटने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण रोकने के सभी नियम समाप्त हो गए हैं। वायु गुणवत्ता को देखते हुए अन्य लागू प्रतिबंध जारी रह सकते हैं।

अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ता है, तो CAQM स्थिति की समीक्षा कर दोबारा सख्त कदम उठा सकता है।

फिलहाल AQI में सुधार दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत का संकेत है।