दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए राहत! GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, अब किन चीजों पर मिलेगी छूट?
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार के बाद CAQM ने GRAP-3 की सख्त पाबंदियां वापस ले ली हैं। दिल्ली का औसत AQI घटकर 204 पर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल है कि अब निर्माण कार्यों और वाहनों पर लगी किन पाबंदियों से राहत मिलेगी और कौन से नियम अभी भी लागू रहेंगे? जानिए पूरी डिटेल।
In Short
- दिल्ली-NCR में AQI सुधरकर 204 पहुंचा, CAQM ने GRAP-3 की पाबंदियां हटाईं
- निर्माण गतिविधियों और चुनिंदा वाहनों पर स्टेज-3 के प्रतिबंधों से राहत मिलेगी
- AQI अभी भी 'खराब' श्रेणी में, प्रदूषण नियंत्रण के अन्य लागू नियम जारी रहेंगे
दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी हैं। यह फैसला दिल्ली-NCR के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में गिरावट आने के बाद लिया गया है। क्षेत्र का दैनिक औसत AQI घटकर 204 पर पहुंच गया है।
AQI में सुधार के बाद लिया गया फैसला
CAQM की GRAP से जुड़ी सब-कमेटी ने दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि प्रदूषण के स्तर में गिरावट का रुझान बना हुआ है।
इसी सुधार को देखते हुए कमेटी ने GRAP के स्टेज-3 के तहत लागू प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है।
हालांकि, AQI का 204 पर पहुंचना पूरी तरह साफ हवा का संकेत नहीं है। भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों के मुताबिक, 201 से 300 के बीच AQI को 'खराब' श्रेणी में रखा जाता है।
GRAP-3 हटने से क्या मिलेगी राहत?
GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। इनमें कुछ निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक और चुनिंदा वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल होते हैं।
अब स्टेज-3 की पाबंदियां हटने से इन गतिविधियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, दूसरे लागू नियमों और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
क्या प्रदूषण का खतरा पूरी तरह टल गया?
दिल्ली-NCR में AQI घटने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण की सम
GRAP-3 हटने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण रोकने के सभी नियम समाप्त हो गए हैं। वायु गुणवत्ता को देखते हुए अन्य लागू प्रतिबंध जारी रह सकते हैं।
अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ता है, तो CAQM स्थिति की समीक्षा कर दोबारा सख्त कदम उठा सकता है।
फिलहाल AQI में सुधार दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत का संकेत है।