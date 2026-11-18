टाटा ग्रुप के अंदर टाटा संस की लिस्टिंग और नेतृत्व को लेकर बढ़ते मतभेद अब सिर्फ पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं हैं। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा और रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के अलग-अलग रुख ने कॉरपोरेट गवर्नेंस, निवेशकों के हित और समूह की दिग्गज कंपनियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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जिमी टाटा और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बीच कथित मतभेदों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर टाटा जैसे बड़े कारोबारी साम्राज्य में फैसले लेने की ताकत किसके पास होनी चाहिए, परिवार के पास या प्रोफेशनल मैनेजमेंट के पास?

इस विवाद के केंद्र में टाटा संस की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग, टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का नेतृत्व है।

परिवार का कंट्रोल या प्रोफेशनल मैनेजमेंट? क्यों अहम है गवर्नेंस की लड़ाई

टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत उसका अनोखा मालिकाना ढांचा है। टाटा संस ग्रुप की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के पास इसकी करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। ऐसे में टाटा ट्रस्ट्स में होने वाले फैसले पूरे समूह की रणनीति और नेतृत्व को प्रभावित कर सकते हैं।

जिमी टाटा ने नोएल टाटा पर कथित तौर पर 'बैक-डोर टेकओवर' की कोशिश का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ, नोएल टाटा का रुख ग्रुप की परोपकारी विरासत और टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका को सुरक्षित रखने पर केंद्रित बताया जा रहा है।

यहां असली सवाल कॉरपोरेट गवर्नेंस का है। क्या एक बड़े कारोबारी समूह में मालिकाना हक रखने वाली संस्था को रोजमर्रा के कारोबारी फैसलों में दखल देना चाहिए, या यह जिम्मेदारी प्रोफेशनल बोर्ड और मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए?

एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर सामने आए मतभेद भी इसी बहस को और महत्वपूर्ण बनाते हैं।

टाटा संस की लिस्टिंग हुई तो TCS, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों पर क्या असर पड़ेगा?

विवाद का दूसरा बड़ा पहलू टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग है। RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC की कैटेगरी में रखा था, जिसके कारण कंपनी पर लिस्टिंग से जुड़े रेगुलेटरी नियम लागू होते हैं। हालांकि, अंतिम स्थिति लागू नियमों, नियामकीय फैसलों और संभावित राहत पर निर्भर करेगी।

अगर टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो पहली बार आम निवेशकों को समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी में सीधे हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिल सकता है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या टाटा पावर के शेयरों में तुरंत तेजी आ जाएगी।

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इन कंपनियों के शेयर पहले से बाजार में लिस्ट हैं। टाटा संस की लिस्टिंग का इनके मुनाफे या कारोबार पर सीधा असर होना जरूरी नहीं है। हालांकि, समूह की गवर्नेंस, पूंजी आवंटन और भविष्य की रणनीति को लेकर निवेशकों की धारणा बदल सकती है।

क्या भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट विवादों में शामिल हो सकती है यह लड़ाई?

भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में कारोबारी परिवारों के बीच नियंत्रण को लेकर कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। अंबानी परिवार में रिलायंस कारोबार के बंटवारे से लेकर टाटा समूह में साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच नेतृत्व विवाद तक, ऐसे मामलों ने निवेशकों और कॉरपोरेट जगत का ध्यान खींचा है।

मौजूदा टाटा विवाद की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ परिवार के सदस्यों के मतभेद नहीं, बल्कि तीन बड़े मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं- टाटा ट्रस्ट्स का नियंत्रण, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की स्वायत्तता और RBI से जुड़े लिस्टिंग नियम।

टाटा समूह की कंपनियां IT, ऑटोमोबाइल, स्टील, बिजली, होटल और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में कारोबार करती हैं। ऐसे में ग्रुप के टॉप स्तर पर लंबे समय तक अनिश्चितता रहने से कारोबारी फैसलों और निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ने की आशंका हो सकती है।

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हालांकि, इस विवाद को अभी भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट विवादों में से एक घोषित करना जल्दबाजी होगी।