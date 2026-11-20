भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक मोर्चे से अच्छी खबर आई है। अक्टूबर 2026 में देश के कोर सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 10.9% पर पहुंच गई, जो पिछले 13 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर में यह आंकड़ा 8.2% था, जबकि अक्टूबर 2025 में कोर सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 0.8% रही थी।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 20 नवंबर को जारी शुरुआती आंकड़ों में बताया कि बिजली, कोयला, लौह अयस्क और सीमेंट उत्पादन में तेजी से औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिली है। हालांकि, सभी सेक्टरों की स्थिति एक जैसी नहीं है।

बिजली और कोयले के उत्पादन में जबरदस्त तेजी

अक्टूबर में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा। इसमें 26.4% की ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि सितंबर में यह 18.4% थी।

कोयले का उत्पादन 23.1% बढ़ा, जो पिछले महीने 10.7% बढ़ा था। बिजली उत्पादन में भी बड़ी तेजी देखने को मिली और इसकी ग्रोथ सितंबर के 12.6% से बढ़कर अक्टूबर में 21.6% पहुंच गई।

बिजली की कोर सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज्यादा 30.932% हिस्सेदारी है। ऐसे में बिजली उत्पादन में आई तेजी का कुल आंकड़ों पर बड़ा असर पड़ा।

सीमेंट और स्टील सेक्टर का कैसा रहा प्रदर्शन?

देश में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों से जुड़े सेक्टरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अक्टूबर में सीमेंट उत्पादन 15.4% बढ़ा, जबकि सितंबर में इसकी ग्रोथ 10.1% थी। स्टील उत्पादन की रफ्तार भी 5.6% से बढ़कर 7.3% हो गई।

इन आंकड़ों से निर्माण और बुनियादी ढांचा गतिविधियों में मजबूती का संकेत मिलता है। हालांकि, सिर्फ उत्पादन बढ़ने से निजी निवेश या उपभोक्ता मांग में तेजी की पुष्टि नहीं होती।

इन तीन सेक्टरों ने बढ़ाई चिंता

जहां कई उद्योगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक उत्पादन में गिरावट जारी रही। अक्टूबर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 7.6% घटा, जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में 4.1% की गिरावट आई।

उर्वरक उत्पादन में सबसे ज्यादा 12.2% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं, रिफाइनरी उत्पादों की ग्रोथ सितंबर के 8.7% से घटकर 3.4% रह गई।

सात महीनों में कितनी बढ़ी औद्योगिक रफ्तार?

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच कोर सेक्टर की कुल ग्रोथ 6% रही। पिछले साल इसी अवधि में यह 2.3% थी। इन सात महीनों में लौह अयस्क उत्पादन 22.1%, बिजली उत्पादन 11.8% और सीमेंट उत्पादन 10.9% बढ़ा।

हालांकि, इसी अवधि में उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन घटा है।

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अर्थव्यवस्था के लिए क्या हैं संकेत?

कोर सेक्टर के बेहतर आंकड़े औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का शुरुआती संकेत देते हैं। अब निवेशकों और अर्थशास्त्रियों की नजर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आगामी आंकड़ों पर रहेगी।

इनसे स्पष्ट होगा कि अक्टूबर में दिखी मजबूती का असर देश के व्यापक औद्योगिक उत्पादन पर कितना पड़ा है।