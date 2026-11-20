Hyundai ने अपनी लोकप्रिय सेडान Elantra की आठवीं जेनरेशन से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने 2026 Los Angeles Auto Show में नई Elantra को पेश किया है। इस बार कार में पहले से ज्यादा स्पेस, नया डिजाइन, हाइब्रिड इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

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दक्षिण कोरिया में Avante नाम से बिकने वाली इस कार को कंपनी अगस्त 2026 में वहां लॉन्च कर चुकी है। अब 2027 की शुरुआत से इसे उत्तरी अमेरिका समेत दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतारने की तैयारी है।

पहले से बड़ी और नए डिजाइन वाली Elantra

नई Hyundai Elantra को कंपनी की 'Art of Steel' डिजाइन थीम पर तैयार किया गया है। इसमें शार्प बॉडी लाइन्स, नई फ्रंट ग्रिल, H-Edge LED लाइटिंग और फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं।

कार की लंबाई 4,795 mm, चौड़ाई 1,855 mm और ऊंचाई 1,425 mm है। इसका व्हीलबेस 2,750 mm है, जो पिछले मॉडल से 30 mm ज्यादा है।

इस बदलाव से केबिन में ज्यादा जगह मिलेगी। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए 993 mm लेगरूम और 958 mm हेडरूम दिया गया है।

कार में मिलेगा AI असिस्टेंट

नई Elantra में 12.9 इंच का Pleos Connect टचस्क्रीन मिलता है। यह Android Automotive OS पर आधारित है और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट करता है।

कार में Gleo AI असिस्टेंट भी दिया गया है, जो सामान्य भाषा में दिए गए निर्देश समझ सकता है। इसकी मदद से ड्राइवर बिना कई मेन्यू खोले अपनी जरूरत के मुताबिक रास्ते और जगहों की जानकारी खोज सकता है।

इसके अलावा डुअल वायरलेस चार्जिंग, Bang & Olufsen साउंड सिस्टम, डिजिटल की और 100W USB चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

हाइब्रिड इंजन के साथ कितना पावर?

Hyundai नई Elantra को दो इंजन विकल्पों में पेश करेगी।

पहला 1.6 लीटर हाइब्रिड इंजन है, जो कुल 157 bhp की पावर देता है। इसके साथ 6-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) मिलता है।

हाइब्रिड सिस्टम में स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट और ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा रिकवर करने की तकनीक दी गई है। इसका Stay Mode कार पार्क होने पर इंजन चलाए बिना AC, ऑडियो और लाइटिंग जैसे फीचर्स इस्तेमाल करने की सुविधा देता है।

दूसरा विकल्प 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 149 bhp की पावर देता है और CVT गियरबॉक्स के साथ आता है।

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सुरक्षा के लिए मिलेंगे एडवांस फीचर्स

नई Elantra में Hyundai SmartSense ADAS सिस्टम दिया गया है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड-स्पॉट अलर्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

इसके अलावा ड्राइवर की निगरानी, स्टीयरिंग व्हील ग्रिप डिटेक्शन और पीछे बैठे यात्रियों के लिए अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

भारत में कब लॉन्च होगी नई Elantra?

Hyundai ने नई Elantra को 2027 की शुरुआत से वैश्विक बाजारों में उतारने की योजना बनाई है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में इसकी लॉन्चिंग या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।