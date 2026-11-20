भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। Murugappa Group की कंपनी Montra Electric ने एक नया मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने हरियाणा के मानेसर स्थित अपने प्लांट से 1,000वां Rhino इलेक्ट्रिक हेवी-ड्यूटी ट्रक तैयार कर बाहर निकाला है।

20 नवंबर 2026 को जारी बयान में कंपनी ने दावा किया कि वह यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गई है। खास बात यह है कि अब तक इस्तेमाल किए गए Rhino इलेक्ट्रिक ट्रकों ने ग्राहकों के परिचालन खर्च में ₹70 करोड़ से ज्यादा की बचत की है।

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3.6 करोड़ किलोमीटर चले इलेक्ट्रिक ट्रक

Montra Electric के मुताबिक, अब तक सड़कों पर उतारे गए Rhino इलेक्ट्रिक ट्रकों ने कुल मिलाकर 3.6 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की है।

कंपनी का दावा है कि इन ट्रकों के इस्तेमाल से 65 लाख किलोग्राम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन से बचाव हुआ है। यह मात्रा लगभग उतनी है, जितनी 14 लाख पेड़ एक साल में अवशोषित करते हैं।

कंपनी के अनुसार, कम परिचालन खर्च और ग्राहकों की ओर से दोबारा मिलने वाले ऑर्डर इलेक्ट्रिक ट्रकों की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत हैं।

सरकार की इस योजना से मिलती है ₹9.6 लाख तक की मदद

Montra Electric के Rhino 5538 EV को जनवरी 2026 में PM E-DRIVE योजना के तहत सर्टिफिकेशन मिला था।

कंपनी के मुताबिक, यह इस योजना के तहत प्रमाणित होने वाला भारत का पहला हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक था।

PM E-DRIVE योजना के तहत पात्र खरीदारों को प्रति ट्रक ₹9.6 लाख तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलती है।

कंपनी ने कैसे बनाया इलेक्ट्रिक ट्रकों का बाजार?

Montra Electric के मैनेजिंग डायरेक्टर जलज गुप्ता के मुताबिक, जब कंपनी ने शुरुआत की थी, तब भारत में इलेक्ट्रिक हेवी ट्रकों का बाजार विकसित नहीं हुआ था।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और भारी सामान ढोने की क्षमता को लेकर ग्राहकों के मन में सवाल थे।

कंपनी ने वास्तविक परिवहन मार्गों पर ट्रकों के इस्तेमाल के जरिए उनकी क्षमता और लागत से जुड़े फायदे दिखाने पर जोर दिया।

Montra Electric के CEO-eM&HCV नवनीत सेठी के मुताबिक, ग्राहकों से दोबारा मिलने वाले ऑर्डर ट्रकों की परफॉर्मेंस, रेंज और लागत के मामले में बढ़ते भरोसे को दिखाते हैं।

आगे क्या है कंपनी का प्लान?

Montra Electric अब भारत के प्रमुख परिवहन बाजारों में इलेक्ट्रिक हेवी-ड्यूटी ट्रकों का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

कंपनी के पोर्टफोलियो में 55 टन क्षमता वाला Rhino इलेक्ट्रिक ट्रक ट्रेलर, EVIATOR छोटा कमर्शियल व्हीकल, SUPER AUTO, SUPER CARGO और E-27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर शामिल हैं।

कंपनी का अगला लक्ष्य ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों का नेटवर्क बढ़ाना है।