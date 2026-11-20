भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी Mahindra ने इलेक्ट्रिक रेसिंग के क्षेत्र में अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। Mahindra Racing ने फ्रांस की ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी Valeo के साथ नई साझेदारी की घोषणा की है। इस समझौते के तहत Valeo, Formula E के GEN4 प्रोग्राम में Mahindra Racing की आधिकारिक परफॉर्मेंस और इंजीनियरिंग पार्टनर बनेगी।

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20 नवंबर को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, दोनों कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिक रेसिंग कारों की मोटर, सॉफ्टवेयर और पावरट्रेन की क्षमता बेहतर बनाने पर काम करेंगी।

रेसिंग कारों में क्या बदलेगा?

इस साझेदारी के तहत Valeo इलेक्ट्रिक मोटर को नियंत्रित करने वाले खास सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम विकसित करने में मदद करेगी।

इनकी मदद से रेस के दौरान ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने, बिजली की बर्बादी कम करने और मोटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने पर काम किया जाएगा।

इसके अलावा कंपनी अपने आधुनिक टेस्टिंग उपकरणों की मदद से रेसिंग कार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जांच और उनमें सुधार करेगी, ताकि कठिन रेसिंग परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन और भरोसेमंद संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

जर्मनी में होगी तकनीक की टेस्टिंग

Valeo इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी के Erlangen स्थित अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर और रिसर्च लैब की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

दोनों कंपनियों का फोकस GEN4 इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को ज्यादा कुशल बनाने पर रहेगा।

Mahindra Racing के CEO और टीम प्रिंसिपल Fred Bertrand के मुताबिक, नई पीढ़ी की रेसिंग कारों के विकास में कई इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं। Valeo की इलेक्ट्रिफिकेशन और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी।

क्या Mahindra की इलेक्ट्रिक कारों को भी होगा फायदा?

Valeo पहले से Mahindra की प्रोडक्शन कारों के लिए eAxle तकनीक की सप्लायर है। अब यह साझेदारी कंपनी की सड़क पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों और रेसिंग प्रोग्राम के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगी।

Mahindra Racing UK के बोर्ड चेयरमैन डॉ. आर. वेलुसामी ने कहा कि कंपनी की Race to Road रणनीति का उद्देश्य मोटरस्पोर्ट में विकसित तकनीकों का इस्तेमाल भविष्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में करना है।

इसका मतलब है कि रेसिंग के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर और ऊर्जा प्रबंधन से जुड़े तकनीकी अनुभव आगे चलकर सड़क पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों के विकास में काम आ सकते हैं।

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हालांकि, कंपनियों ने अभी किसी खास Mahindra इलेक्ट्रिक कार में इस नई तकनीक को पेश करने की तारीख घोषित नहीं की है।

Formula E में Mahindra का कैसा रहा प्रदर्शन?

Mahindra Racing इलेक्ट्रिक कारों की विश्व चैंपियनशिप Formula E की शुरुआती टीमों में शामिल रही है।

कंपनी के मुताबिक, टीम अब तक 7 E-Prix रेस जीत चुकी है। इसके अलावा उसके नाम 36 पोडियम फिनिश और 16 पोल पोजिशन दर्ज हैं।

नई साझेदारी से Mahindra Racing को GEN4 दौर की तैयारी और अपनी M13Electro रेसिंग कार के विकास में अतिरिक्त तकनीकी सहयोग मिलेगा।