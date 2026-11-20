कभी भारतीय एविएशन सेक्टर की प्रमुख एयरलाइंस में शामिल रही SpiceJet अब गंभीर परिचालन संकट का सामना कर रही है। कंपनी के बेड़े में कागजों पर करीब 50 विमान हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही उड़ान भरने की स्थिति में हैं। एयरलाइन की इस हालत ने उसकी आर्थिक स्थिति और यात्रियों को नियमित उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

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इस बीच विमानन नियामक DGCA ने SpiceJet को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एयरलाइन से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

करीब 50 विमानों में सिर्फ 5 चालू

Business Today को मिले 17 नवंबर 2026 के DGCA नोटिस के मुताबिक, SpiceJet के ज्यादातर विमान जमीन पर खड़े हैं। फिलहाल कंपनी के केवल पांच विमान परिचालन में हैं। इनमें तीन Boeing 737 और दो Q400 टर्बोप्रॉप विमान शामिल हैं।

DGCA ने नोटिस में नियमों और परिचालन संबंधी कथित उल्लंघन के आठ मामलों का जिक्र किया है। नियामक के मुताबिक, एयरलाइन अपने खड़े विमानों को दोबारा उड़ान सेवा में लाने की भरोसेमंद योजना भी पेश नहीं कर पाई है।

बाजार हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट

SpiceJet के संकट का असर उसकी बाजार हिस्सेदारी पर भी दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 में घरेलू विमानन बाजार में एयरलाइन की हिस्सेदारी 3.9% थी, जो सितंबर 2026 तक घटकर सिर्फ 0.6% रह गई।

यानी नौ महीनों से भी कम समय में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में 3.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई।

कैसे शुरू हुआ SpiceJet का संकट?

SpiceJet की मुश्किलें कई वर्षों से बढ़ रही हैं।

साल 2019 में Boeing 737 MAX विमानों की वैश्विक ग्राउंडिंग ने कंपनी की विस्तार योजनाओं को प्रभावित किया। इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान विमानन कारोबार को बड़ा झटका लगा।

इसके बाद नकदी की कमी, विमान लीज पर देने वाली कंपनियों के साथ विवाद, भुगतान में देरी और इंजन व स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं ने एयरलाइन की स्थिति और कमजोर कर दी।

सितंबर 2024 में कंपनी ने अपने एक प्लेसमेंट दस्तावेज में बताया था कि उसके 58 विमानों में से 36 जमीन पर खड़े थे। इसके पीछे लीज भुगतान में कथित चूक, रखरखाव के लिए पैसों की कमी और जरूरी कलपुर्जों की अनुपलब्धता जैसे कारण बताए गए थे।

कई लीजिंग कंपनियां अपने विमान और इंजन भी वापस ले चुकी थीं।

₹3,000 करोड़ जुटाने के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति

SpiceJet ने 2024 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए ₹3,000 करोड़ जुटाए थे। इसके बावजूद कंपनी अपने परिचालन में स्थायी सुधार नहीं ला सकी।

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अप्रैल 2026 में CARE Ratings ने कंपनी की बैंक सुविधाओं की रेटिंग घटाकर B+ कर दी थी। रेटिंग एजेंसी ने कमजोर वित्तीय स्थिति, नकदी की तंगी और लगातार परिचालन घाटे को इसकी प्रमुख वजह बताया था।

अब ₹5,500 करोड़ जुटाने की तैयारी

SpiceJet के बोर्ड ने अब ₹5,500 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस रकम का इस्तेमाल कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने, जमीन पर खड़े विमानों को दोबारा उड़ान के लिए तैयार करने और परिचालन को सहारा देने में किया जा सकता है।

हालांकि, बोर्ड की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि कंपनी को ₹5,500 करोड़ मिल चुके हैं। पूंजी जुटाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

ऐसे में SpiceJet के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए फंड का इंतजाम करने के साथ अपने विमानों को दोबारा उड़ान सेवा में लाना और नियामकीय चिंताओं को दूर करना है।