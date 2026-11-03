Gold-Silver Price: धनतेरस से पहले सोना-चांदी धड़ाम, चांदी ₹4,000 सस्ती; जानें अब कहां तक गिरेंगे भाव?

धनतेरस से पहले मंगलवार, 3 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। घरेलू बाजार में चांदी एक ही दिन में करीब ₹4,000 प्रति किलो तक सस्ती हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बने रहने की आशंका, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के कारण दोनों कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX पर सोने का भाव 0.33% गिरकर 3,956.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इसमें करीब 13 डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चांदी की कीमत 1.14% टूटकर 50.310 डॉलर प्रति औंस रह गई। चांदी अब 50 डॉलर के अहम स्तर के करीब कारोबार कर रही है।

घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर का गोल्ड फ्यूचर 1,275 रुपये यानी 0.91% गिरकर 1,38,912 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, दिसंबर का सिल्वर फ्यूचर करीब 3,950 रुपये यानी 2.15% टूटकर 1,79,832 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखने की आशंका से सोने और चांदी की मांग पर असर पड़ रहा है। इन धातुओं पर निवेशकों को कोई नियमित ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में जब ब्याज दरें और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न बढ़ता है, तो सोने-चांदी की आकर्षकता कम हो जाती है।

इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनावों को लेकर अनिश्चितता भी बाजार पर दबाव बना रही है। बढ़ती ऊर्जा कीमतों का राजनीतिक असर भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है।

सोना-चांदी का आगे का भाव: किन स्तरों पर नजर रखें?

Kedia Advisory के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,920 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर सोना इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तो इसकी कीमत 3,960 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है।

घरेलू बाजार में MCX पर सोना 1,38,500 रुपये के ऊपर बना रहता है, तो इसकी कीमत 1,40,000 से 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है।

चांदी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 49.20 डॉलर का स्तर अहम सपोर्ट है। इसके ऊपर टिके रहने पर चांदी 50.60 से 52 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। वहीं, MCX पर चांदी 1,76,000 रुपये के ऊपर बनी रहती है, तो यह 1,84,000 से 1,90,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है।