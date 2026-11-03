US Elections 2026: न राष्ट्रपति का चुनाव, न ट्रंप उम्मीदवार... फिर अमेरिका में आज की वोटिंग इतनी अहम क्यों?

अमेरिका में आज 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, लेकिन इनके नतीजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अगले दो साल के कामकाज पर बड़ा असर डाल सकते हैं। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार 10 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान कर सकते हैं। चुनाव प्रचार पर भी अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं।

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क्या होते हैं मिडटर्म चुनाव?

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है। इस कार्यकाल के बीच में होने वाले चुनावों को मिडटर्म इलेक्शन कहते हैं।

इस बार मतदाता अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और ऊपरी सदन सीनेट के सदस्यों को चुन रहे हैं। इसके अलावा 36 राज्यों में गवर्नर के चुनाव भी हो रहे हैं।

कांग्रेस पर किसका कब्जा होगा?

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव से पहले हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के पास 218 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 214 सीटें हैं। डेमोक्रेट्स को बहुमत हासिल करने के लिए चार सीटों का शुद्ध फायदा चाहिए।

वहीं, सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 और डेमोक्रेटिक खेमे के पास 47 सीटें हैं। यहां भी डेमोक्रेट्स को नियंत्रण हासिल करने के लिए चार अतिरिक्त सीटों की जरूरत है।

ट्रंप के लिए क्यों अहम हैं ये चुनाव?

मिडटर्म चुनावों को राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की राय के तौर पर भी देखा जाता है। सितंबर के Reuters/Ipsos सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 32% थी।

महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें और इमिग्रेशन जैसे मुद्दे चुनाव में अहम हैं। अगर डेमोक्रेट्स हाउस में बहुमत हासिल करते हैं, तो वे ट्रंप प्रशासन के फैसलों की जांच के लिए संसदीय समितियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

चुनाव पर कितना पैसा खर्च हुआ?

12 अक्टूबर तक राजनीतिक विज्ञापनों पर रिकॉर्ड 3.8 अरब डॉलर खर्च हो चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क अकेले रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में करीब 36.6 करोड़ डॉलर खर्च कर चुके हैं।

2010 में रिपब्लिकन ने 63 अतिरिक्त हाउस सीटें जीती थीं, जबकि 2018 में डेमोक्रेट्स ने 40 सीटों का शुद्ध फायदा हासिल किया था। ऐसे में इस बार के नतीजे भी अमेरिकी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।