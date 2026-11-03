Delhi Metro: दिल्ली में गाड़ियों पर पाबंदी का दिखा असर! मेट्रो में उमड़ी भीड़, एक दिन में 80 लाख से ज्यादा बोर्डिंग

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए लागू पाबंदियों के बीच अब ज्यादा लोग अपनी कार और बाइक छोड़कर मेट्रो से सफर कर रहे हैं। इसका असर दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या पर साफ दिखाई दे रहा है। 2 नवंबर को दिल्ली मेट्रो में कुल 80,54,968 यात्री बोर्डिंग दर्ज की गईं। यह पिछले सोमवार के मुकाबले 8.30 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप भी शुरू की हैं।

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एक हफ्ते में कितने बढ़े यात्री?

दिल्ली मेट्रो के आंकड़ों के मुताबिक, 2 नवंबर को कुल 80,54,968 यात्री बोर्डिंग दर्ज की गईं। वहीं, पिछले सोमवार को यह संख्या 72,24,094 थी। यानी सिर्फ एक हफ्ते में 8,30,874 अतिरिक्त बोर्डिंग दर्ज हुईं।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। हालांकि, यात्री बोर्डिंग का मतलब मेट्रो में चढ़ने की कुल संख्या है, न कि अलग-अलग यात्रियों की संख्या।

प्रदूषण की पाबंदियों का दिख रहा असर

दिल्ली में GRAP-I के तहत प्रदूषण कम करने के उपाय लागू हैं। इसके अलावा कुछ गैर-BS VI वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन पाबंदियों के बीच सार्वजनिक परिवहन की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है।

मेट्रो में बढ़ती बोर्डिंग को भी इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे लोगों को सड़क पर ट्रैफिक और निजी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से बचने का विकल्प मिल रहा है।

यात्रियों के लिए 40 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रोजाना 40 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप चला रही है। इसका मकसद यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा सुविधा देना और भीड़ को संभालना है।

इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, ताकि यात्रियों की आवाजाही आसान बनी रहे।

दिल्ली मेट्रो दिल्ली-NCR के लाखों लोगों के लिए रोजाना सफर का अहम जरिया है। प्रदूषण के बीच सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ना पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।