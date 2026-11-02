Top 5 Stories: दिवाली से पहले LPG सिलेंडर महंगा, GST नियमों में बदलाव की तैयारी, IndiGo में बेड जैसी सीटें समेत पढ़ें ये पाँच बड़ी खबरें

1. दिवाली से पहले महंगा हुआ LPG सिलेंडर! दिल्ली में अब इतने रुपये में मिलेगी गैस, जानें नए रेट

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी रखी हैं। जानिए किन दिनों में पटाखे जला सकेंगे और किन जगहों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

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2. GST के नियमों में बदलाव! अब गिरफ्तारी के अधिकार हटाने की तैयारी, ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ होगी लिमिट

GST के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिससे कारोबारियों को कानूनी परेशानियों से राहत मिल सकती है। GST काउंसिल ने गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने से जुड़े नियमों में अहम बदलाव सुझाए हैं। CII ने इन फैसलों का स्वागत किया है। जानिए नए नियमों से किसे फायदा मिलेगा और क्या बदलेगा।

3. IndiGo की फ्लाइट में अब बिजनेस क्लास में मिलेगी खास सुविधा! सीट बन जाएगी बेड, जानें क्या है कंपनी का प्लान

IndiGo अब हवाई सफर का अंदाज बदलने की तैयारी में है। कम किराए वाली फ्लाइट्स के लिए मशहूर एयरलाइन अब यात्रियों को बेड जैसी आरामदायक सीटों की सुविधा देने वाली है। कंपनी ने नए विमानों और इंटरनेशनल रूट्स को लेकर खास प्लान बनाया है। जानिए कब मिलेगी यह सुविधा।

4. दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की मिली इजाजत! सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय, इन जगहों पर रहेगी रोक

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी रखी हैं। जानिए किन दिनों में पटाखे जला सकेंगे और किन जगहों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

5. दिल्ली के कारोबार को तगड़ा झटका! महारैली से 2.5 लाख दुकानें बंद रहने का दावा, किसे कितना नुकसान?

दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली से राजधानी के कारोबार को कितना नुकसान हुआ? व्यापारियों के संगठन CTI ने दावा किया है कि एक ही दिन में ₹11,000 करोड़ का नुकसान हुआ और करीब 2.5 लाख दुकानें बंद रहीं। ट्रांसपोर्ट से लेकर होटल और छोटे कारोबारियों तक पर असर पड़ने की बात कही गई है। जानिए किस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ।