भारत में सोलर पैनल बनाने पर ₹5,500 करोड़ खर्च करेगी Emmvee, जानिए कितनी बढ़ेगी प्रोडक्शन क्षमता

भारत में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। घरों से लेकर बड़े पावर प्रोजेक्ट्स तक सोलर पैनल की मांग बढ़ रही है। इसी के साथ देश में सोलर पैनल और उनके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। सरकार की कोशिश है कि इन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो। इसी दिशा में एमवी फोटोवोल्टिक पावर ने बड़ा निवेश करने की योजना बनाई है। आइए जानते हैं कि कंपनी कितना निवेश करेगी, उसकी प्रोडक्शन क्षमता कितनी बढ़ेगी और आगे क्या प्लान है।

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₹5,500 करोड़ का निवेश, इतनी बढ़ेगी क्षमता

एमवी फोटोवोल्टिक पावर करीब ₹5,500 करोड़ खर्च करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 6 गीगावाट का नया सोलर मॉड्यूल प्लांट और मार्च 2027 तक 6 गीगावाट की सोलर सेल क्षमता शुरू करना है।

इस विस्तार के बाद कंपनी की सालाना मॉड्यूल क्षमता 16.3 गीगावाट और सेल क्षमता 8.9 गीगावाट तक पहुंच सकती है। जरूरी जर्मन मशीनों के ज्यादातर ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इनके नवंबर 2026 तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत में कितनी बढ़ी सोलर एनर्जी?

2014 के मुकाबले भारत की सोलर पावर क्षमता 53 गुना से ज्यादा बढ़कर मार्च 2026 तक 150.26 गीगावाट पहुंच गई। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 44.61 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी गई। वहीं सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता करीब 172 गीगावाट हो गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

हालांकि भारत अभी भी सोलर सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन के लिए विदेशों पर निर्भर है। सरकार एएलएमएम नियमों के जरिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

कंपनी के पास कितने ऑर्डर?

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के आखिर में एमवी के पास 10.4 गीगावाट के ऑर्डर थे। इसमें करीब 1.5 गीगावाट के नए ऑर्डर शामिल हैं। लगभग 70% ऑर्डर घरेलू कंटेंट से जुड़े नियमों वाले हैं।

इस दौरान सेल प्लांट का प्रभावी इस्तेमाल 89% और मॉड्यूल प्लांट का 44% रहा। मॉड्यूल प्रोडक्शन 682 मेगावाट से बढ़कर 952 मेगावाट और सेल प्रोडक्शन 319 मेगावाट से बढ़कर 513 मेगावाट पहुंच गया।

कमाई और मुनाफे में कितनी तेजी?

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 45.1% बढ़कर ₹3,131.9 करोड़ पहुंचा। एबिटा 47.4% बढ़कर ₹1,105 करोड़ और नेट प्रॉफिट 79.1% बढ़कर ₹762.3 करोड़ हो गया।

दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 39.4% बढ़कर ₹1,576.4 करोड़ और नेट प्रॉफिट 60.6% बढ़कर ₹382 करोड़ रहा।

आगे ₹5,500 करोड़ और खर्च करने की तैयारी

एमवी अब सोलर इंगट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरने की योजना बना रही है। कंपनी वित्त वर्ष 2028-29 में 5 गीगावाट और वित्त वर्ष 2029-30 में 4 गीगावाट क्षमता जोड़ना चाहती है।

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इस 9 गीगावाट प्रोजेक्ट पर ₹5,000 करोड़ से ₹5,500 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हालांकि इसका फैसला एएलएमएम-3 नियमों की टाइमलाइन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। कंपनी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती नए प्लांट समय पर शुरू करना और बढ़ते ऑर्डर को बिक्री में बदलना है।